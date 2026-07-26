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柏林恐襲嫌犯逃亡近24小時遭警擊斃 曾有IS涉恐前科

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柏林恐襲嫌犯逃亡近24小時遭警擊斃 曾有IS涉恐前科

世界新聞網王若馨／即時報導
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具黎巴嫩血統、持有德國國籍的21歲嫌犯巴魯特。(路透)
具黎巴嫩血統、持有德國國籍的21歲嫌犯巴魯特。(路透)

美聯社26日報導，柏林同志遊行致命攻擊案的嫌犯，周日晚間在柏林市郊與警方對峙時遭擊斃。這起攻擊造成1人死亡、29人受傷。

嫌犯巴魯特(Abdul Ballout)具黎巴嫩血統，持有德國國籍。柏林市中心攻擊案發生後，警方展開近24小時的追緝行動，最終將他擊斃。檢方表示，他先前曾試圖加入伊斯蘭國(IS)組織。

巴魯特被控於周六晚間駕駛廂型車衝撞柏林同志遊行(Pride festival)附近的人群，隨後疑似持開山刀刺傷其他民眾。當局研判這是一起伊斯蘭極端主義恐怖攻擊。

德國內政部長杜布林德(Alexander Dobrindt)表示，案發地點距離布蘭登堡門(Brandenburg Gate)附近一場派對僅數百公尺，那場派對原本是柏林同志遊行的壓軸活動。

柏林警方在X平台發文指出，巴魯特周日晚間6時許，在柏林市郊斯潘道(Spandau)一處花園內被追蹤到。警方表示，他當時疑似持尖銳器具衝向員警，警方隨即開槍，至少擊發一槍，他當場身亡。

杜布林德表示，巴魯特出生於德國，他的母親則是在他出生前3年、也就是2002年才歸化取得德國籍。

嫌犯涉伊斯蘭國前科曝光

柏林檢方周日表示，巴魯特曾於2025年前往黎巴嫩，目的是要前往敘利亞加入伊斯蘭國組織。

檢方指出，他在當地與數名據信是該組織成員的人士取得聯繫，或者至少他自己相信這些人是伊斯蘭國成員。他去年在黎巴嫩被捕，並遭軍事法庭以煽動宗教與教派衝突等罪名，判處3個月徒刑。

服刑完畢後，他返回德國，隨即在柏林機場遭到逮捕。

檢方表示，柏林一所少年法院今年5月判巴魯特有罪，罪名包括準備進行危害國家安全的重大暴力行為，以及在Instagram帳號上發布伊斯蘭國宣傳內容等。法院判處他1年10個月的少年感化院緩刑，柏林檢方已對此判決提出上訴。

精華 FAQ

  • 警方在柏林市郊斯潘道一處花園內追蹤到嫌犯，他疑似持尖銳器具衝向員警，警方隨即開槍，至少擊發1槍，嫌犯當場身亡，結束近24小時追緝。

  • 事件共造成1人死亡、29人受傷。德國當局研判，嫌犯先以廂型車衝撞人群，之後又疑似持刀傷人，因此將此案視為一起伊斯蘭極端主義恐怖攻擊。

  • 檢方指出，他曾於2025年前往黎巴嫩，目的是前往敘利亞加入IS，並與疑似成員接觸；他後來因煽動衝突被判3個月徒刑，返德後又因準備暴力行為與發布IS宣傳被少年法院判刑。

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