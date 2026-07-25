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高市早苗曝每天睡0至3小時 日媒盤點各國領袖作息

中央社東京25日專電
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日本首相高市早苗。(美聯社)
日本首相高市早苗。(美聯社)

日本首相高市早苗日前在社群媒體X發文透露，她長期「每天只睡0至3小時」，一席話不僅在日本掀起討論，也登上多家國際媒體。有人認為她在展現拚命三郎的形象，也有人質疑，國家領導人睡眠長期不足，是否值得拿來當賣點。

高市20日在X發文表示，自從就任首相後，「每天只睡0到3小時已成常態」，還說趁著連假久違地睡了5個小時，並一口氣完成了堆積已久的燙衣服與縫紉等家務，引發熱議。

不少網友表達擔憂，認為「睡眠不足恐怕會影響判斷能力」、「打掃、洗衣並不是首相最重要的工作」、「應該聘請家事服務，而不是犧牲睡眠做家務」等。

日本電視台節目紛紛展開熱議，邀請來賓討論。自民黨眾議員稻田朋美表示，高市向來自稱是「政策狂」，對於資料都會反覆閱讀、深入研究。此外，國會中高市親自答詢的場次很多，首相又必須面對各領域問題，因此花費大量時間準備並不令人意外。

但她也坦言，「如果是我，每天只睡3小時根本撐不住。每個人的體質不同。」

相關討論也延燒到外媒。根據朝日新聞彙整，英國「獨立報」分析，高市向來公開表示崇拜英國前首相佘契爾夫人（Margaret Thatcher），這次發文很可能是再次向這位政治偶像致敬。佘契爾夫人過去就以「每天只睡4小時」聞名。也有媒體直接下標，「日本首相比佘契爾夫人還會熬夜。」

美國「時代」雜誌則引用專家分析指出，高市此番發言除了展現勤政形象，也有向保守派支持者傳遞訊息的意味，希望塑造自己兼顧國政與家庭責任的領導者形象。然而，拿睡眠不足當成努力工作的象徵，與現代重視工作與生活平衡的觀念背道而馳。

英國「每日電訊報」也認為，高市原本是想凸顯自己全心投入國政，不過卻意外引發另一波討論，包括是否懂得適當授權，以及長期睡眠不足是否會影響健康與決策能力。

其實，睡得少的國家領導人不只高市一人。

據朝日新聞，美國總統川普多次表示每天只睡4至5小時，今年6月出席G7峰會時，他也自稱本來就睡不多。不過，他近來多次被外界質疑在公開場合打瞌睡，白宮與本人都出面否認。

印度總理莫迪也曾透露，醫師建議他每天睡5至6小時，但他通常只睡約3個半小時；法國總統馬克宏則被報導每天睡4至5小時，常工作到深夜，甚至凌晨還在傳訊息給幕僚和部長。

德國前總理梅克爾則提出另一套「駱駝理論」，笑稱自己可以先靠少睡撐過好幾天，再一次睡上10到12小時，把睡眠「補回來」。不過，她後來也澄清並沒有外界傳聞的每天只睡4、5小時，還直言「如果想保持好心情，就得睡多一點。」

相較之下，以色列總理尼坦雅胡就是「睡眠派」代表。他曾表示每天會睡7至8小時，如果可以最好睡滿9小時，並形容治理國家就像駕駛飛機，「機長必須隨時保持清醒」。

醫學界也普遍認為，充足睡眠才是維持判斷力與工作效率的關鍵。美國疾病管制與預防中心（CDC）建議成年人每天至少睡7小時，日本厚生勞動省則建議至少睡6小時，並提醒長期睡眠不足恐導致注意力、判斷力下降，甚至增加重大事故風險。

曾任佘契爾夫人幕僚、後來成為國會議員的「泰晤士報」專欄作家派瑞斯（Matthew Parris）在2003年就曾指出，佘契爾夫人執政期間幾乎一直處於疲憊狀態，如果能睡得更充足，或許有些決策失誤可以避免。

他更直言，把「睡很少、工作很多」塑造為成功領導者的象徵，其實是一種危險的迷思，社會應該改變「熬夜就是敬業」的觀念。

精華 FAQ

  • 她在X坦言就任首相後常態只睡0至3小時，還提到連假補眠後做家務，因而掀起「敬業」與「健康風險」兩派爭論，也被多家外媒報導放大。

  • 有人認為她是向崇拜的佘契爾夫人致敬，也是在塑造兼顧國政與家庭的領導者形象；但也有媒體批評，把少睡當成成功象徵，與現代重視工作生活平衡背道而馳。

  • 文中列出川普、莫迪、馬克宏、梅克爾與尼坦雅胡等人的睡眠習慣，並指出CDC建議成年人至少睡7小時，日本厚勞省也建議至少6小時，否則可能損害注意力與決策。

日本 高市早苗

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