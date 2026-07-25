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法國、西班牙野火撤逾26萬人 葡萄酒之都波爾多受威脅

中央社巴黎／馬德里25日綜合外電報導
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法國和西班牙失控野火肆虐，包括葡萄酒產區波爾多在內地區面臨大火威脅。(路透)
法國和西班牙失控野火肆虐，包括葡萄酒產區波爾多在內地區面臨大火威脅。(路透)

法國和西班牙官員今天表示，失控野火肆虐兩國境內，一共導致超過26萬人被迫撤離。包括葡萄酒產區波爾多在內地區面臨大火威脅。

法新社報導，法國政府表示，西南部波爾多（Bordeaux）附近發生野火，已經撤離19萬7000人。

西班牙內政部則指出，首都馬德里以西多個村落共有7萬人被迫疏散。

儘管動員數以百計消防人員、投入滅火飛機，兩國前所未見面臨失控、持續蔓延的野火。

美聯社報導，法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）表示，龐大的空中巴士（Airbus）A400M軍用運輸機將加入即將展開的「漫長而且非常艱難」滅火行動，對抗肆虐西南部吉倫特省（Gironde）的野火。

努涅斯指出，下午風向預期由西轉東，可能會將火勢推向波爾多，消防隊和當局正在挖掘壕溝、施灑阻燃劑並且採取其他措施以阻隔火勢。他表示，火場距離波爾多市約30公里。

當局下令火場和波爾多之間地區的居民撤離，包括該市西郊部分區域和其他城鎮、村落。

總理勒克努（Sébastien Lecornu）形容這場野火規模空前，吉倫特省火勢更是強勁到形成對外吹送的強風。

西班牙消防隊指出，火勢蔓延迅猛，已經無法正面對抗。在法國，甚至有人在大火席捲大西洋沿岸觀光小鎮時，搭乘船隻逃生。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）今天在馬德里以西的指揮所視察時表示，今年西班牙已有13萬公頃森林遭到燒毀，遠高於過去十年每年平均10萬公頃。

吉倫特省省長布洛卡（Sophie Brocas）昨晚表示，強勁西風吹拂下，火勢正在逼近波爾多都會區，其規模已經演變到「前所未見」。

波爾多西郊勒艾朗（Le Haillan），以及埃西訥（Eysines）和梅尼亞克（Merignac）部分地區均被下達撤離令。機場當局表示，機場仍維持運作，但巴士及電車服務已經暫停。梅尼亞克是當地機場所在。

布洛卡表示，已經透過行動電話發送特別警示，要求居民撤離。她說：「我們希望所有人能夠迅速轉移到安全地帶。我們必須迅速協力行動。」

精華 FAQ

  • 根據報導，兩國合計已有超過26萬人被迫撤離，其中法國波爾多附近約19萬7000人，西班牙馬德里以西多個村落則有7萬人疏散。

  • 法國西南部吉倫特省與波爾多周邊最受威脅，當局已下令撤離部分西郊與城鎮，並動員消防人員、滅火飛機、挖壕溝及施灑阻燃劑。

  • 西班牙消防隊表示火勢蔓延非常迅猛，已難以正面對抗；總理桑傑士指出，今年全國已有13萬公頃森林燒毀，明顯高於近10年平均值。

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