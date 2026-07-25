日本國會休會 高市早苗政府所提法案全數通過

日本首相高市早苗。(路透)

日本 特別國會今天閉幕，政府在本屆會期提出的64項法案全數通過，其中包含「副首都」構想相關法案與修改「皇室典範」。不過，刪減眾議員席次法案遭到在野反對，審議遭擱置。

日本放送協會（NHK）與時事通信社、「朝日新聞」報導，配合日本2月舉行眾議院 選舉，第221屆特別國會於2月18日召集，接著於今天休會。這是自2022年常會以來，日本政府首次在常會會期以外達成法案成立率100%的紀錄。

本屆特別國會期間，眾參兩院議長、副議長及各政黨、各會派協商後，彙整出有關確保皇族人數的「立法府共識」（國會共識）。

根據這項共識，日本政府提出修正「皇室典範」，內容包括允許女性皇族婚後仍保有皇族身分，以及允許舊皇族的父系男性後裔被皇族收養為養子等，在朝野多數支持下獲得通過。

不過，日本政府與執政黨急於修改「皇室典範」，在眾議院與參議院審議，合計僅6個多小時，引發部分在野黨批評。立憲民主黨參議員長濱博行表示，「對於已流於形式的國會審議，我感到強烈的不協調感」。日本共產黨參議員小池晃則批評，「執著於由父系男性繼承皇位，只會助長日本社會對女性的歧視。」

另外，參議院全體會議昨天以贊成票123票、反對票121票，僅以2票之差，通過執政黨自民黨與日本維新會議員提出的「副首都構想」相關法案。

法案目的是希望發生大規模災害時，建立替代首都機能的區域，以及形成多極分散型的經濟圈。在野黨接連在審議期間質疑，這是「以大阪為前提的修法」，並批評審議過程過於倉促。

自民黨與日本維新會去年10月簽署的聯合執政協議，明確記載於2026年國會完成「副首都」有關的立法。高市政府為確保法案順利通過，將原定17日結束的國會會期延長8天。日本維新會則希望藉由這次立法，進一步推動廢除大阪市、改設特別區的「大阪都構想」。

包含上述法案在內，日本政府提出的64項法案也全數在本屆會期通過，包括設立「國家情報局」與「防災廳」，以及修改「刑事訴訟法」以檢討再審制度。此外，毀損日本國旗行為會有罰則的法律也正式成立。

不過，眾議院議員席次削減法案方面，由於執政黨委員長動用職權強行排入委員會審議，引發在野黨抗議，國會法案審議一度中斷。

對此，執政黨暫緩在這屆會期審議刪減眾議員席次法案，並為確保其餘法案順利通過，提議將會期延長8天，因此本屆國會會期最終延長至158天。