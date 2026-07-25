我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

宇樹王興興攜載人變形機甲 登「時代雜誌」封面

紐約法拉盛5級大火燒3棟住宅12傷 逾2小時未受控

日本國會休會 高市早苗政府所提法案全數通過

中央社東京25日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本首相高市早苗。(路透)
日本首相高市早苗。(路透)

日本特別國會今天閉幕，政府在本屆會期提出的64項法案全數通過，其中包含「副首都」構想相關法案與修改「皇室典範」。不過，刪減眾議員席次法案遭到在野反對，審議遭擱置。

日本放送協會（NHK）與時事通信社、「朝日新聞」報導，配合日本2月舉行眾議院選舉，第221屆特別國會於2月18日召集，接著於今天休會。這是自2022年常會以來，日本政府首次在常會會期以外達成法案成立率100%的紀錄。

本屆特別國會期間，眾參兩院議長、副議長及各政黨、各會派協商後，彙整出有關確保皇族人數的「立法府共識」（國會共識）。

根據這項共識，日本政府提出修正「皇室典範」，內容包括允許女性皇族婚後仍保有皇族身分，以及允許舊皇族的父系男性後裔被皇族收養為養子等，在朝野多數支持下獲得通過。

不過，日本政府與執政黨急於修改「皇室典範」，在眾議院與參議院審議，合計僅6個多小時，引發部分在野黨批評。立憲民主黨參議員長濱博行表示，「對於已流於形式的國會審議，我感到強烈的不協調感」。日本共產黨參議員小池晃則批評，「執著於由父系男性繼承皇位，只會助長日本社會對女性的歧視。」

另外，參議院全體會議昨天以贊成票123票、反對票121票，僅以2票之差，通過執政黨自民黨與日本維新會議員提出的「副首都構想」相關法案。

法案目的是希望發生大規模災害時，建立替代首都機能的區域，以及形成多極分散型的經濟圈。在野黨接連在審議期間質疑，這是「以大阪為前提的修法」，並批評審議過程過於倉促。

自民黨與日本維新會去年10月簽署的聯合執政協議，明確記載於2026年國會完成「副首都」有關的立法。高市政府為確保法案順利通過，將原定17日結束的國會會期延長8天。日本維新會則希望藉由這次立法，進一步推動廢除大阪市、改設特別區的「大阪都構想」。

包含上述法案在內，日本政府提出的64項法案也全數在本屆會期通過，包括設立「國家情報局」與「防災廳」，以及修改「刑事訴訟法」以檢討再審制度。此外，毀損日本國旗行為會有罰則的法律也正式成立。

不過，眾議院議員席次削減法案方面，由於執政黨委員長動用職權強行排入委員會審議，引發在野黨抗議，國會法案審議一度中斷。

對此，執政黨暫緩在這屆會期審議刪減眾議員席次法案，並為確保其餘法案順利通過，提議將會期延長8天，因此本屆國會會期最終延長至158天。

精華 FAQ

  • 本屆第221屆特別國會自2月18日召集至今休會，政府提出的64項法案全部通過，達成非常會期中少見的成立率100%紀錄，顯示執政聯盟立法推進相當順利。

  • 修正內容包括允許女性皇族婚後仍保有皇族身分，並讓舊皇族父系男性後裔可被收養為養子以確保皇族人數；但部分在野黨批評審議時間過短，認為程序近乎形式化。

  • 法案目的是在大規模災害時建立替代首都機能，並促進多極分散型經濟圈；然而在野黨質疑其實質是以大阪為前提的修法，認為審議過程倉促，政治意圖過於明確。

日本 高市早苗 眾議院

上一則

美以俄反對下 聯合國通過人權事務高級專員圖克續任案

下一則

伊朗官員：鎬山設施「目前是空的」

延伸閱讀

不甩民意盼愛子當首位女天皇 日本國會通過修正案 仍維持男系繼承

不甩民意盼愛子當首位女天皇 日本國會通過修正案 仍維持男系繼承
日修皇室法10/24生效 女性婚後保留皇族身分、養子男孫可繼承皇位

日修皇室法10/24生效 女性婚後保留皇族身分、養子男孫可繼承皇位
眾院通過法案 全年採用日光節約時間不用調鐘

眾院通過法案 全年採用日光節約時間不用調鐘

法國通過協助死亡法案 為患者設下嚴格條件

法國通過協助死亡法案 為患者設下嚴格條件

熱門新聞

柬埔寨首相洪瑪奈（圖左）17日會見大陸國家主席習近平時重申，柬方堅定奉行一個中國原則。(新華社)

柬埔寨挺「一個中國」還支持武統 台灣宣布取消免簽優惠

2026-07-19 22:26
美國總統川普19日在新澤西州出席世界盃足球賽決賽。（路透）

美軍贏每一仗卻輸掉伊戰？CIA前分析師：給北京上了3課

2026-07-21 07:30
捷克眾議長岡村富夫。(歐新社)

捷克議員籲眾議長取消訪中 要求發布中國旅遊警示

2026-07-18 13:25
美國新墨西哥州格萊斯頓鄉間20日發生一頭大熊受困於電線桿頂端，引發大量網友關注。儘管地方當局竭盡所能，這隻大熊仍在獲救前觸電死亡。（取材自 X / ScottEnlow）

影／大熊受困電線桿頂 專家因這原因不敢打鎮定劑 最終下場曝光

2026-07-23 06:30
伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，已摧毀亞馬遜在巴林的資料中心。圖為2017年巴林科技周上的亞馬遜網路服務標誌。(路透資料照)

伊朗軍方彈襲巴林「摧毀亞馬遜資料中心」報復美軍炸核電站

2026-07-21 11:04
人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27

超人氣

更多 >
大S台北信義區豪宅傳已經過戶 由「具俊曄和子女共同持有」

大S台北信義區豪宅傳已經過戶 由「具俊曄和子女共同持有」
女乘客「餐叉刮香港腳」引爆網路 郵輪公司回應了...

女乘客「餐叉刮香港腳」引爆網路 郵輪公司回應了...
好市多隱藏版冰淇淋爆紅 華人曝「咖啡神搭法」秒升級

好市多隱藏版冰淇淋爆紅 華人曝「咖啡神搭法」秒升級
亞洲人氣酒飲現身好市多 售價比別處便宜近九成

亞洲人氣酒飲現身好市多 售價比別處便宜近九成
謝賢離世 小49歲女友現身直播全說了 難找對象竟因謝賢

謝賢離世 小49歲女友現身直播全說了 難找對象竟因謝賢