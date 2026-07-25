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美以俄反對下 聯合國通過人權事務高級專員圖克續任案

中央社紐約聯合國總部24日綜合外電報導
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聯合國人權事務高級專員圖克。(美聯社)
聯合國人權事務高級專員圖克。(美聯社)

儘管美國、俄羅斯以色列表達強烈反對，聯合國大會24日仍表決通過，將圖克（Volker Turk）的聯合國人權事務高級專員任期延長4年。

法新社報導，聯合國大會以144票支持、10票反對和13票棄權，通過聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）提出、自2026年10月12日起生效的圖克續任案。

俄羅斯提出僅將任期延長數月至2026年12月31日的替代方案，遭到壓倒性票數否決，美國要求延後表決的提案同樣遭否決。

美國駐聯合國管理與改革事務代表巴托斯（Jeff Bartos）從程序與實質這兩個層面，對圖克為期4年的續任案提出批評，指控古特瑞斯倉促推動程序。

他在表決前警告：「請別搞錯：如果本大會容忍程序越權、幕後交易與對聯合國職位的濫用，這將招致後果。美國將立即重新評估我們的投入、參與以及資金挹注。」他指控古特瑞斯為了讓「他的多年好友獲得4年高層職位報酬」，倉促推進時程表。

然而，法國大使邦納豐（Jerome Bonnafont）形容圖克為「良心之聲」，在首任任期內展現了「嚴謹與不偏不倚」。

圖克是奧地利籍法律專家，自2022年10月起擔任聯合國人權事務高級專員。他強調人權的普世性，以及平等適用國際法的必要性。

在他任內，他曾對俄羅斯全面入侵烏克蘭、加薩戰爭、阿富汗、蘇丹、孟加拉、緬甸與尼加拉瓜等議題公開發表看法。

不過，他也因未能對古巴、中國新疆維吾爾族遭受的苦難採取更明確立場，以及不像聯合國專家與特別報告員一樣，在提到加薩時使用「種族滅絕」字眼，而飽受抨擊。

圖克的立場引發數個政府的嚴厲批評，其中最值得注意的是俄羅斯與以色列。這兩國的大使今天都對圖克續任案表示反對，稱秘書長任期將於年底屆滿的古特瑞斯，應將人權事務高級專員的人選交由繼任者決定。

路透報導，先前歷任人權事務高級專員未曾有人做滿兩個完整的4年任期。2014年到2018年擔任此職的約旦人權高專扎伊德•拉阿德•胡笙（Zeid Ra'ad Al-Hussein）表示，在這個職位待更久時間，可能會削弱倡議力道，並損及自身的獨立性。

美國國務院發言人批評，讓圖克續任的舉措是「程序犯規」，並表示「聯合國倉促通過表決，妨礙會員國進行充分的辯論與監督，是聯合國本身固有腐敗與無能的又一例證」。

精華 FAQ

  • 聯合國大會以144票支持、10票反對、13票棄權通過圖克續任案，任期自2026年10月12日起延長4年，顯示多數會員國仍支持秘書長的提名。

  • 美國、俄羅斯與以色列都表達反對。俄羅斯提議只延長到2026年12月31日，美國則要求延後表決，兩案都未獲通過。

  • 圖克因對俄烏戰爭、加薩等議題發言而受肯定，也因未更強硬批評古巴與新疆問題、未使用「種族滅絕」字眼而遭批評，並引發程序與獨立性爭論。

俄羅斯 以色列 聯合國

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