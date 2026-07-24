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土耳其在野領袖成立新黨 成國會第2大勢力挑戰厄多安

中央社安卡拉24日綜合外電報導
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土耳其主要在野黨共和人民黨前黨魁歐澤（Ozgur Ozel）。(路透)
土耳其主要在野黨共和人民黨前黨魁歐澤（Ozgur Ozel）。(路透)

土耳其主要在野黨共和人民黨前黨魁歐澤今天與90位黨籍國會議員一同退黨，成立的新政黨成為國會中的第2大勢力，挑戰總統厄多安

法新社報導，歐澤（Ozgur Ozel）在遭到法院撤銷共和人民黨（CHP）黨魁職務約兩個月後作出這項決定，在該土耳其最老牌政黨內部引發廣泛不滿。

上傳社群平台X的影片可見，坐在後方擺放土耳其國旗的書桌前，歐澤簽署了退出共和人民黨以及創建「新黨」（Yeni Parti）的文件。

不久之後，兩位創黨議員便將相關文件遞交內政部，預計相關手續可於數小時內完成。

新黨擁有91席議員，將成為600席國會中僅次於厄多安（Recep Tayyip Erdogan）擁有277席的執政正義發展黨（AKP）的第2大勢力。

新黨議員艾密爾（Murat Emir）離開內政部時告訴記者：「我們希望今天成為土耳其政治史上非常重要的里程碑。」他指出，新黨是群眾對於他們民選領袖遭到撤換不滿之下的產物。

他說：「在歐澤帶領下，我們將破開籠罩我們國家的黑暗，致力打造一個更公正的土耳其。」

共和人民黨本來在國會中擁有135席，這波退黨潮之後降至44席，跌至第4大黨，落在擁有56席的親庫德族在野黨人民民主黨（HDP）之後。

歐澤於5月21日遭免去共和人民黨黨魁職務，因為法院認定選舉無效而讓前任黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）復職，基里達歐魯旋即展開所謂「清黨」行動。

雖然歐澤對法院判決提出上訴，惟因程序延誤導致相關文件直到最高法院開始暑期休會前幾小時才送達。這也促使他決心另組新黨。

歐澤於共和人民黨身陷危機之際出任黨魁，帶來立即性影響。他上任5個月便於2024年3月的地方選舉中大勝正義發展黨。

然而該黨接下來一直在因應不斷升級的司法壓力，上百名黨內官員因貪瀆指控遭到逮捕，包括外界普遍認為有實力擊敗厄多安的伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）。

目前已有至少27位共和人民黨籍市長遭到羈押。

新黨選在7月24日成立，因為當天正是1923年「洛桑條約」（Treaty of Lausanne）簽署、確立現代土耳其國界之日。

土耳其國父凱末爾（Mustafa Kemal Ataturk）於約6周後創立共和人民黨，並於同年10月29日正式宣布土耳其共和國成立，成為首任總統。

精華 FAQ

  • 歐澤因遭法院撤銷黨魁職務後，認為共和人民黨長期受司法與內部清洗壓力影響，遂與支持者另組新黨，試圖重建反對陣營的政治能量。

  • 新黨擁有91席，將成為600席國會中僅次於執政正義發展黨的第2大勢力，超越其他在野黨，顯著改變國會內部權力結構。

  • 共和人民黨原本有135席，退黨後僅剩44席，跌為第4大黨；同時黨內多人因貪瀆指控被捕，顯示其正面臨嚴重的司法與組織危機。

內政部 厄多安 土耳其

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