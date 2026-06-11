世界第一餐廳Noma宣布8月回歸 訂位這天開搶

Noma新任研發主管Mette Brink Søberg。圖／摘自Noma官網

在即將於6月26日在洛杉磯 結束為期16周的客座之際，被譽為「全球最具影響力的餐廳」的Noma，宣布將於今年8月5日提前重返丹麥哥本哈根重新開幕，並以「Noma 3.0」的形式恢復常態的餐廳服務。

事實上，Noma原先規畫將重心放在海外客座計畫、飲食文化研究及Noma Projects的發展，外界普遍認為最快要到2027年才會重新對外營業。然而，在今年3月初因為「紐約時報 」的一篇報導，細列舉了數十名Noma前員工的說法，他們聲稱在餐廳工作期間遭受了精神和肉體上的虐待；使得Noma創辦人暨行政主廚René Redzepi在3月11日下午宣布他將退出餐廳及其非營利組織Mad Food的日常營運。

Noma這次的回歸，也象徵餐廳正式進入「Noma 3.0」時代。餐廳創辦人René Redzepi將持續擔任創意總監角色，但不再參與廚房日常營運。未來將由新任執行長Annika de Las Heras、研發主管Mette Brink Søberg，以及行政主廚Pablo Soto組成新的領導團隊，共同帶領品牌邁向下一階段。

新任執行長 Annika de Las Heras在接受媒體專訪時表示，歷經洛杉磯長達16周的客座駐店計畫後，團隊重新檢視品牌定位與未來方向，最終得到一致結論——餐廳，依然是Noma的核心價值。她強調，回到哥本哈根不只是「回家」，更是讓Noma能再次專注於最擅長的創作與餐飲體驗。

Noma此次回歸最受矚目的，莫過於全新的「12 Seasons of Noma」計畫。Noma自2018年起推出海鮮季、蔬菜季與森林野味季「三季制」，如今將以更細緻的「十二季」概念規畫菜單。團隊希望透過更短週期的更迭，捕捉食材最巔峰的狀態與自然環境的細微變化，讓菜單更貼近哥本哈根的風土脈動。

行政主廚Pablo Soto表示，新制度更接近「微季節」概念，強調對當下環境與食材的即時回應。未來即使相隔兩個月再次造訪 Noma，也可能品嚐到截然不同的料理內容，展現餐廳對季節性的極致追求。「Noma 3.0」餐費將與「Noma 2.0」時期相仿，套餐定價為4,500丹麥克朗（約700美元），預計6月24日起透過「Noma電子報」，開放8月至10月的訂位。

對哥本哈根而言，Noma的回歸同樣具有指標意義。多年來，Noma一直是全球美食旅客造訪這座城市的重要理由之一，其影響力早已超越單一餐廳，而是帶動整體餐飲生態與國際能見度的重要引擎。在全球餐飲市場面臨挑戰之際，Noma重返哥本哈根，不僅象徵一家傳奇餐廳的新篇章，也可能再次為這座北歐美食之都注入新的活力與關注。

經歷轉型、爭議與全球快閃計畫後，Noma 最終選擇回到原點。對團隊而言，真正讓創意發生、讓理念落地的地方，始終是一間坐滿客人的餐廳，以及那股來自廚房與餐桌之間的能量。如今，Noma準備重新開門迎客，也準備再次向世界證明，為何它依然是當代餐飲最重要的名字之一。

Noma將於今年8月5日在丹麥哥本哈根重新開幕。(美聯社)

Noma新任行政主廚Pablo Soto。圖／摘自Noma官網

Noma新任執行長Annika de Las Heras。圖／摘自Noma官網