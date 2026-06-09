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印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境

中央社印度梭吉拉9日綜合外電報導
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印度拉達克（Ladakh）9日舉行的梭吉拉隧道（Zojila tunnel）貫通...
印度拉達克（Ladakh）9日舉行的梭吉拉隧道（Zojila tunnel）貫通儀式後，車輛駛過隧道。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：印度打通梭吉拉隧道最後岩層，邁向全年通行拉達克要道。
  • 重點二：隧道位於海拔3528公尺下方，將改善斯利那加與列城交通。
  • 重點三：整體工程造價7.12億美元，預計2028年全面完工通車。

印度工程師今天成功打通貫穿喜馬拉雅山脈、具戰略意義的梭吉拉隧道最後一段岩層，這項重要里程碑將開通前往中國邊境拉達克地區全年通行的交通要道。

法新社報導，全球兩大人口國中國和印度長期在南亞爭奪戰略影響力。儘管自從2020年邊境衝突後兩國關係有所緩和，長達3500公里邊界一直是長期緊張的根源。

當局推動更廣泛基礎建設計畫，旨在興建道路和鐵路，讓貿易、部隊和物資得以全年度從炎熱低地平原直達高海拔嚴寒邊境。這條隧道是相關計畫的一部分。

道路部部長加德卡里（Nitin Gadkari）今天在此一高海拔隧道貫通典禮中表示：「這不只是一條隧道，更是生命線。」

梭吉拉隧道（Zojila tunnel）旨在快速改善印控克什米爾（Kashmir）夏季首府斯利那加（Srinagar）和拉達克（Ladakh）主要城巿列城（Leh）間的連通。

目前兩地間的道路交通每逢冬季因積雪高過貨車而遭到阻斷。

工程人員打穿最後一段岩層，連通酷寒冬季遭到大雪隔絕的兩端，這是建設全長13.14公里梭吉拉隧道一大里程碑。

隧道位在海拔3528公尺的梭吉拉山隘（Zojila Pass）下方。自從2020年起，有逾3000名工人參與這條隧道開挖作業。

加德卡里按下按鈕，遠端引爆最後一次爆破，兩邊開挖的隧道就此連通，成為印度最長的公路隧道。

這項工程是包括全長6.5公里的索納馬格隧道（Sonamarg tunnel）在內、規模更大的4大隧道網絡的一部分。整體計畫造價達7億1200萬美元，預計2028年全面完工通車。

精華 FAQ

  • 它將提供斯利那加與列城之間全年可用的交通通道，避免冬季大雪封路，並有助於運輸部隊、物資與民生補給，提升印控拉達克地區的整體連通性。

  • 梭吉拉隧道全長13.14公里，位於海拔3528公尺的梭吉拉山隘下方，工程自2020年起施工，完工後將成為印度最長的公路隧道之一。

  • 該工程是印度強化喜馬拉雅邊境基礎建設的一環，目的是讓道路與鐵路全年運行，提升對拉達克的後勤能力，也回應與中國長期存在的邊境緊張。

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