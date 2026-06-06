負面消息纏身 挪威王儲妃肺纖維化惡化列等待移植名單
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挪威王室5日發布聲明表示，罹患肺纖維化的王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）已被列入肺臟移植等候名單，她將暫停所有公務。
美聯社報導，現年52歲的梅特瑪莉在2018年被診斷出罹患這種會逐漸惡化的疾病，可導致嚴重的呼吸問題，且目前無已知的治癒方法。
根據挪威王室聲明，唯有等到梅特瑪莉接受完肺臟移植手術，才會發布有關她的最新醫療消息，且她出院後「將有一段較長的復健和訓練期」，這段時期「初期將不會有消息更新」。
挪威廣播公司（NRK）引述奧斯陸大學醫院（Oslo University Hospital）肺臟科醫師霍姆（Are Holm）報導，過去6個月梅特瑪莉的肺纖維化明顯惡化，從檢驗影像可見過去1年有更多疤痕組織出現。
霍姆還說，會被列入肺臟移植名單的患者，是醫師有理由認為其壽命僅剩1年。
梅特瑪莉因遭披露與已故美國性犯罪金融家艾普斯坦（Jeffrey Epstein）曾有密切往來，以及她的兒子荷伊比（Marius Borg Høiby）被控性侵等數項罪名，今年2月為了自己造成王室窘境而公開道歉。同月荷伊比在挪威首都奧斯陸出庭受審。
挪威王室表示，52歲的梅特瑪莉因肺纖維化惡化，已被列入肺臟移植等候名單，並將暫停所有公務，等待後續治療與手術安排。 奧斯陸大學醫院肺臟科醫師指出，她過去六個月病況明顯惡化，影像可見更多疤痕組織；而進入移植名單通常代表醫師認為壽命可能只剩一年。 王室聲明指出，相關醫療消息將等她完成肺臟移植後再發布；出院後還需較長復健與訓練期，且初期將不會有新的病況更新。
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挪威王室表示，52歲的梅特瑪莉因肺纖維化惡化，已被列入肺臟移植等候名單，並將暫停所有公務，等待後續治療與手術安排。
奧斯陸大學醫院肺臟科醫師指出，她過去六個月病況明顯惡化，影像可見更多疤痕組織；而進入移植名單通常代表醫師認為壽命可能只剩一年。
王室聲明指出，相關醫療消息將等她完成肺臟移植後再發布；出院後還需較長復健與訓練期，且初期將不會有新的病況更新。
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