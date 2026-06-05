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王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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英王查理三世。（路透）
英王查理三世。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：查理三世原將出席侄子婚禮，卻在前一日聞悉噩耗心情沉重。
  • 重點二：帕梅拉希克斯女爵享耆壽97歲，曾是伊麗莎白二世的伴娘與女侍官。
  • 重點三：白金漢宮與家屬皆表示哀悼，稱她一生溫暖機智且深受敬愛。

雖然英王查理三世預計將於周六出席侄子菲利普斯（Peter Phillips）與斯珀林（Harriet Sperling）的婚禮，心情應屬喜悅，但他在周五亦傳出哀思，因帕梅拉．希克斯女爵（Lady Pamela Hicks）辭世的消息令人惋惜。

帕梅拉女爵為查理三世的遠親表姊妹，與已故女王伊麗莎白二世關係極為親近。她曾在女王與菲利普親王的婚禮上擔任伴娘，並在女王在位期間出任女侍官，長年陪伴左右。

白金漢宮發言人表示，「陛下對帕梅拉女爵辭世深感悲痛，但這份哀傷亦因對她漫長一生以及對伊麗莎白女王忠誠服務的深切感激與珍貴回憶而稍得慰藉。」

聲明並指出，「國王與王后與帕梅拉女爵的家人同在，共同悼念這位一生充滿溫暖、機智與洞察力的女性。她給所有認識並愛戴她的人留下了深刻印象，將被深切懷念。」

這位享耆壽97歲的貴族，其死訊由女兒印地亞．希克斯（India Hicks）在社群媒體上證實，並附上一張母親的溫馨照片以表哀悼。

她在貼文中表示，「母親今日安詳離世。雖然一位活到97歲、擁有完整人生的人離去並非悲劇，但悲傷仍不可避免，它會在不經意間悄然浮現。不過今天，我只感到感恩，感謝她成為我的母親。」

她進一步寫道，「在她豐富而非凡的一生映照下，她是無可比擬的陪伴者，輕盈地承載回憶，並始終保有幽默感。」

她總結道，「母親直至生命最後一刻，仍保持無可挑剔的優雅、敏銳的思維與毫不費力的魅力，使她不僅成為備受珍視的人物，也成為這一代中極具代表性的典範之一。」

帕梅拉女爵與已故女王關係深厚。在2021年的紀錄片中，她曾表示，「女王的一生完全由責任感所支配。這個詞如今幾乎不再被使用，也不再被真正理解，但責任本身是美好的，它能賦予人生意義與方向。」

她也形容女王是一位「令人驚嘆的人」，內心堅定且一生如一。

帕梅拉女爵與丈夫育有三名子女，丈夫已於1998年去世。

她在2024年接受HELLO!雜誌訪問時回憶，當年陪同時任公主伊麗莎白在肯亞時得知國王父親逝世的消息，她本能地擁抱對方，但隨即意識到她已成為女王，於是立刻改為深深行禮。

精華 FAQ

  • 他原本將在周六出席侄子彼得．菲利普斯的婚禮，屬於喜事；但周五又傳出帕梅拉．希克斯女爵辭世的消息，令他與王室同感悲痛。

  • 她是查理三世的遠親表姊妹，且與伊麗莎白二世關係非常親近，曾在女王與菲利普親王婚禮上擔任伴娘，之後也長年擔任女侍官。

  • 白金漢宮稱她一生溫暖、機智且富洞察力，家屬則表示她安詳離世，雖令人悲傷，但更讓人感謝她以優雅、幽默與魅力留下深刻記憶。

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