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4議員訪台後遭禁止入境 紐西蘭向中國表達關切

中央社雪梨4日綜合外電報導
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台副總統蕭美琴(右起)與訪台的紐西蘭國會議員皮尤(Maureen Pugh)、韋...
台副總統蕭美琴(右起)與訪台的紐西蘭國會議員皮尤(Maureen Pugh)、韋柏(Duncan Webb)、麥克魯(Laura McClure)及威爾森(David Wilson)，於5月7日合影。(路透資料照)

紐西蘭今天表示，中國禁止上月訪問台灣的4名紐西蘭國會議員入境，紐西蘭將針對此事向北京表達關切。

路透社報導，紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）的發言人表示，過去數十年來，紐西蘭一直有國會議員訪問這座實行民主治理的島嶼。

發言人說：「這類訪問與紐西蘭的一個中國政策並無不符。」他指的是紐西蘭自1972年以來，承認北京是中國唯一合法政府的政策。

「在這段悠久歷史的脈絡下，部長對於中國決定首次因紐西蘭國會議員訪台而實施旅行禁令一事，感到意外。」

皮特斯指示駐北京與威靈頓的紐西蘭外交部官員與中方討論此事，「以針對這種不同於過往慣例的做法表達關切，並進一步了解相關情況」。

近年來，紐西蘭與中國維持大致穩定的關係，即使威靈頓對北京在太平洋擴大影響力日益直言不諱，中國依然是紐西蘭最大的貿易夥伴。

過去3年來，兩國的高層政治人物曾數度互訪，紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）曾於2025年訪問中國。

中國駐威靈頓大使館未立即回覆置評請求。

「紐西蘭先驅報」（New Zealand Herald）報導，中國大使館通知國會，有4名國會議員遭禁止入境中國、香港與澳門一年。「紐西蘭先驅報」表示，這項禁令針對的是執政中央偏右聯盟的3名國會議員，分別為麥克魯（Laura McClure）、威爾森（David Wilson）、皮尤（Maureen Pugh，另譯：普格），以及在野黨工黨（Labour）國會議員韋柏（Duncan Webb）。

麥克魯告訴「紐西蘭先驅報」，這項旅行禁令是「一種外國干預」。她說：「我不會因為訪問台灣而道歉。」

「紐西蘭先驅報」報導，中國大使館告訴紐西蘭國會官員，如果這些國會議員就此行道歉，旅行禁令有可能縮短或撤銷。

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