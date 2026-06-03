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六四37周年 吾爾開希東京喊話：日應成亞洲民主堡壘

中央社東京3日專電
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六四天安門事件37周年前夕，天安門學運領袖吾爾開希3日在日本外國特派員協會（FC...
六四天安門事件37周年前夕，天安門學運領袖吾爾開希3日在日本外國特派員協會（FCCJ）舉行記者會，回顧中國民主運動遭鎮壓的歷史，並向日本政府與社會喊話，呼籲日本放棄對中國的綏靖政策，發揮亞洲主要民主國家的影響力，站在捍衛自由與民主的最前線。中央社

六四天安門事件37周年前夕，天安門學運領袖吾爾開希今天在日本外國特派員協會（FCCJ）舉行記者會，回顧中國民主運動遭鎮壓的歷史，並向日本政府與社會喊話，呼籲日本放棄對中國的綏靖政策，發揮亞洲主要民主國家的影響力，站在捍衛自由與民主的最前線。

吾爾開希表示，1989年天安門廣場上的學生與市民走上街頭，訴求並非推翻政權，而是希望以公民身分與政府展開對話。然而，中國政府最終以實彈和坦克回應和平示威。37年過去，當年下令鎮壓的中國共產黨政權依然掌權，甚至已成為威脅全球自由民主秩序的重要力量。

他指出，六四事件後，日本與其他西方民主國家一樣，雖然譴責中國侵害人權，卻持續維持正常經貿往來，讓北京誤以為只要開放市場，就能無需付出代價地鎮壓民主運動與侵犯人權。他曾向美國政界人士直言，這種做法本質上就是對中國的「綏靖政策」（appeasement）。

吾爾開希認為，近年香港民主運動遭鎮壓、新疆維吾爾人被大規模送入再教育營等事件，已讓國際社會開始重新檢討過去數十年的對中政策。他形容香港失去自由，不只是香港人的損失，更是「自由世界失去了一座城市」。

現居台灣的吾爾開希表示，台灣每天都面對來自中國上千枚飛彈的威脅，因此最能理解中國帶來的危機並非抽象概念，而是真實存在的壓力。他認為，日本同樣位於中國威脅的前線，更應正視這種危機感。

談到近期美中關係發展，吾爾開希表示，美國過去一直期待透過經濟交流與市場開放，引導中國逐步走向民主化，但事實證明這項構想並未實現。如今，美國已逐漸放棄長期以來的對中幻想，不再相信單純透過經貿往來就能改變中國。

他認為，美國對中國的綏靖時代已經結束，未來雖然仍可能與中國進行談判與交易，但已不再抱持透過經濟合作促使中國民主化的期待，美國對中政策的大方向已經確立，只是轉變速度仍有待觀察。

對於日本未來應如何面對中國，吾爾開希則提出更直接的建議。他以少年時期遭遇校園霸凌的經驗比喻，表示霸凌者之所以愈來愈囂張，是因為受害者不斷退讓；一旦有人勇敢反擊，往往會發現對方並沒有想像中強大。「如果把中國共產黨看成霸凌者，就會知道該如何應對。」

他進一步指出，日本在制定對中政策時，不應再以傳統外交思維看待中國，而應從威權統治、權力結構與犯罪組織運作的角度理解北京的行為模式，甚至認為相較於國際關係學者，「或許更應該聽一聽犯罪學專家的意見。」

演講中，吾爾開希也提到自己與日本的特殊淵源。他回憶，2010年曾試圖闖入中國駐日大使館，希望被遣返中國，最終遭日本警方拘留兩天後獲釋。儘管失去自由並非愉快經驗，但他認為日本警方展現出民主法治國家應有的專業與尊重，也因此讓他始終將日本視為能夠提供庇護與安全感的地方。

吾爾開希最後向日本政府與社會發出呼籲。他表示，美國已開始調整對中政策，日本也應跟上這股變化，呼籲日本不要再停留在以經濟利益優先的思維，而應站在捍衛自由、民主與人權的最前線。「如果這一代人不願意為自由與民主付出代價，未來付出代價的將是下一代。」

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