優先補充伊戰所需 美稱日本訂購「戰斧」飛彈交付或延誤

美軍伯克級飛彈驅逐艦哈德納號執行美軍對伊朗行動期間，在未公開地點發射一枚戰斧巡弋飛彈。（路透檔案照）

據英國「金融時報」23日報導，美國已警告日本 ，由於美國國防部 正優先補充在對伊軍事行動中嚴重消耗的武器庫存，日本訂購的400枚「戰斧」巡航導彈的交付工作預計將出現嚴重延誤。據多位知情人士透露，美國國防部長赫格塞思在本月早些時候的一次通話中，向日本官員小泉進次郎 通報了這一延誤情況。

據悉，美國國防部做出這一決定，是因為美軍正爭分奪秒地補充在「史詩怒火」軍事行動中被大量消耗的導彈庫存。此前有消息稱，華盛頓此前已警告包括英國和波蘭在內的多個歐洲盟友，告知他們從美國訂購的武器系統交付工作將面臨重大延誤。

據美媒報導，美國智庫「戰略與國際研究中心」發布的評估數據顯示，美軍在對伊朗作戰期間，已發射超過1000枚「戰斧」導彈，這項消耗量已佔美軍現役約3100枚總庫存的30%。由於美方必須優先補充自身消耗的精確打擊武器，導致原定2025年度至2027年度間交付日本的400枚「戰斧」導彈計劃被迫調整。

日本政府於2024年與美方簽署合約，採購包括200枚最新型Block5與200枚現役Block4版本、射程達1600公里的「戰斧」導彈，作為建構「反擊能力」的核心手段。