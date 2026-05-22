Z世代政治倦怠 印度「蟑螂人民黨」竄紅吸粉破2000萬

在印度達蘭薩拉(Dharamshala)，一名男子用筆記型電腦瀏覽「蟑螂人民黨」網頁。美聯社

印度 政壇出現一個非比尋常的吉祥物：蟑螂。一個政治諷刺社群以其頑強、遭人嫌惡卻打不死的特性為靈感，不到一周內就在網路上吸粉逾2000萬，連資深政治人物也刮目相看。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，印度這部「蟑螂」傳奇篇章緣於最高法院院長康德（Surya Kant）上周發表爭議性言論。某次開庭時，據稱他拿失業年輕人轉而從事新聞工作和社會運動的情況，與「蟑螂」和「寄生蟲」相提並論。

儘管他後來澄清，自己只針對擁有「假學歷、偽造學位」的人，而非泛指印度年輕人，這番話早卻已在網路上瘋傳，引發憤怒和揶揄，同時催生出一個幽默性的政治點子「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party, CJP）。

這名稱惡搞自從2014年執政至今的總理莫迪（Narendra Modi）所屬「印度人民黨」（Bharatiya Janata Party, BJP）。批評者和人權團體指控BJP執政以來新聞自由和公民權益受損。BJP對此予以否認。

CJP並非真正的政黨，而是一個圍繞政治諷刺的網路運動。其戲謔性的入黨標準包括失業、懶惰、長期泡網，並且必須具備「專業吐槽能力」。

這個概念由波士頓大學（Boston University）政治傳播策略專家兼學生迪普克（Abhijeet Dipke）發起。他表示，這一切最初只是個玩笑。

負笈美國前曾服務於小老百姓黨（Aam Aadmi Party, AAP）的迪普克向BBC馬拉地語（Marathi）網表示：「我那時認為大家應該湊在一起，也許只是開個平台。」源自十多年前反貪腐運動的AAP以其強大社群媒體影響力著稱。

結果這想法轟動一時，出人意表。

短短幾天內，CJP透過Google表單收集到數萬份申請書，「#我也是蟑螂」（#MainBhiCockroach）主題標籤在社群上爆紅，甚至有在野領袖公開力挺。社會黨（Samajwadi Party）大咖亞達夫（Akhilesh Yadav）20日更在X平台發文說：「BJP對上CJP」。

這股討論熱潮也延燒到線下，有年輕志工裝扮成蟑螂參加清潔活動或示威，高調展現對這場運動的認同。

CJP的Instagram粉絲數今天已經高達2086萬，遠遠超越號稱全球最大政黨之一的BJP官方帳號追蹤數逾914萬。

CJP竄起的速度和規模令人嘖嘖稱奇，但目前幾乎沒有跡象顯示這波浪潮會立刻對現實印度政壇帶來巨大變局。儘管CJP在社群媒體表現亮眼，主流政治板塊依然掌握在BJP和在野印度國大黨（Indian National Congress）手中，兩黨在全國各地都有數以百萬計活躍黨員。

儘管如此，CJP聲勢仍在持續壯大。

CJP其實反映出許多印度年輕人的「世代倦怠」，他們上網時經常被政治資訊「轟炸」，卻又覺得現實中沒有任何聲音能夠代表自己。

印度是全球人口最年輕國家之一，約有一半、即14億人口中的7億人未滿30歲，但實際投入政治活動者依然有限。一項近期調查顯示，29%印度年輕人完全迴避政治，僅11%參加過政黨。

迪普克說：「大家的挫折感來自於聲音遭到忽視，沒有人從體制內代表他們。」

他否認印度會發生尼泊爾或斯里蘭卡那種政局劇變。雖然強調印度情況不同，迪普克同時認為年輕人的挫折感依然真實存在，只是轉變為更碎片化、隱密和網路化的表達方式。

他說：「Z世代已經放棄傳統政黨，想用自己的語言打造專屬政治平台。」

CJP官網正反映這樣的感知，與其說是政見宣言，那更像從網路文化中孕育而生的產物。

該網頁自稱「懶人與失業者的心聲」，強調「零贊助」、「一群不屈不撓的小強」，號召厭倦自欺的年輕人加入。

然而，幽默的背後還是能看見明確訴求：問責、媒體改革、選舉透明，以及擴大女性參與等，與自嘲式的迷因、失業焦慮，以及對政治環境的倦怠感並存著。

不少人也認為，將蟑螂當作吉祥物其實很貼切。蟑螂雖不光鮮亮麗，卻有韌性、適應力強、能夠在嚴苛環境中生存，而且對外界資源的期待極低。這或許正是許多年輕人真實的寫照。