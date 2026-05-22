我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

過期食品先別丟 標籤日期不一定與安全有關

五角大廈公布最新一批UFO解密檔案

日本福岡爆「神秘感冒」 患者久咳喉痛卻非流感

中央社東京22日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本福岡縣近期爆發「神秘感冒」，許多民眾出現喉嚨痛、久咳、流鼻水等症狀，但流感與...
日本福岡縣近期爆發「神秘感冒」，許多民眾出現喉嚨痛、久咳、流鼻水等症狀，但流感與COVID-19檢測結果皆為陰性，在社群媒體引發熱議。（123RF）

日本福岡縣近期爆發「神秘感冒」，許多民眾出現喉嚨痛、久咳、流鼻水等症狀，但流感與COVID-19檢測結果皆為陰性，在社群媒體引發熱議。醫界認為，這波症狀可能與花粉症、空氣污染、劇烈溫度變化或是人類間質肺炎病毒有關，將採取檢體調查。

TBS報導，許多人在5月初黃金周前後開始出現症狀。社群媒體平台陸續出現「聽說福岡正在流行神秘感冒」、「黃金周去福岡玩被傳染了」等討論。福岡民眾表示，「一開始是喉嚨刺痛，然後咳嗽越來越嚴重，甚至發不出聲音」，也有人說「先喉嚨痛，之後鼻塞、發燒」，即使接受流感與COVID-19檢測，結果都是陰性。

由於患者明顯增加，福岡縣醫師會20日罕見為此召開記者會。福岡縣醫師會常任理事稻光毅指出，患者多從喉嚨痛開始，接著出現流鼻水與帶痰劇烈咳嗽等。因為症狀固定，因此推測應屬某種病毒性感染。

他透露，他自己在黃金周前也曾出現相同症狀，「原本以為會發燒，但結果沒有發燒，之後開始流鼻水與咳嗽，現在想想可能就是這個」。

福岡縣醫師會表示，將進一步採集患者檢體調查，預計最快夏季左右才能確認病毒種類。

不只福岡，北海道札幌市的診所近期也出現大量類似病例。

北海道文化放送（UHB）報導，札幌一名40多歲女性患者表示，「出現咳嗽、流鼻水症狀，一開始以為只是普通感冒，後來聲音發不出來、喉嚨越來越痛」，另一名患者則說，原本自行服用成藥，但症狀遲遲未改善，最後只好就醫。

札幌「醫大前南4條內科」院長田中裕士指出，黃金周後的那一周門診患者暴增，許多人都說在假期期間開始咳嗽。他分析，當時正值白樺花粉第2波高峰，加上細懸浮微粒（PM2.5）與黃砂濃度偏高，可能刺激喉嚨黏膜，導致患者持續咳嗽與喉嚨不適。

田中指出，部分患者本身就屬於喉嚨敏感體質，因此在花粉與空氣污染影響下，更容易出現症狀。

此外，他也發現，近期感染「人類間質肺炎病毒」的病例有增加趨勢。該病毒屬於呼吸道病毒之一，可能造成類似感冒症狀。

東京都「伊藤王子神谷內科外科診所」院長伊藤博道表示，病毒種類超過200種，這次所謂的「神秘感冒」未必是新型病毒，更可能是尚未被命名的感冒病毒。

伊藤分析，最近天氣劇烈變化、民眾開始開冷氣，可能導致鼻喉黏膜乾燥、免疫力下降；加上今年因為新變異株流行，流感疫情持續時間延長，導致人們對其他感冒病毒缺乏免疫力，可能因此擴散。

醫界呼籲民眾保持充足睡眠、均衡飲食與適度運動，外出至人潮密集場所時佩戴口罩，並加強洗手、漱口與口腔清潔，以降低感染風險。

日本 社群媒體 流感

上一則

APEC會議場邊 日本經產大臣：想和中商務部長談各種議題

下一則

波羅的海3國總統聯合聲明 譴責俄羅斯假訊息

延伸閱讀

感冒沒有萬靈丹 補水之外還要避「雷」

感冒沒有萬靈丹 補水之外還要避「雷」
感染漢他病毒早期症狀像感冒 發燒要小心

感染漢他病毒早期症狀像感冒 發燒要小心
長期用口呼吸恐失智、喪命 醫師教你1招緩解鼻塞

長期用口呼吸恐失智、喪命 醫師教你1招緩解鼻塞
郵輪成病毒溫床 別忽視這些症狀 大規模疫情還會爆？

郵輪成病毒溫床 別忽視這些症狀 大規模疫情還會爆？

熱門新聞

國際搬家公司「第一搬家」根據《世界幸福報告》分數、每月生活成本與房租進行綜合排名，墨西哥當地物價低廉，成為第一名宜居國家；圖為南韓男團防彈少年BTS的粉絲5月6日聚集在索卡洛廣場。(路透)

打敗北歐國家 墨西哥榮登「最幸福住得起」國家第一名

2026-05-14 02:00
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在最後一刻登上美國總統專機出訪中國一事，在這次川習會各種嚴肅的報導和分析中意外成為新聞亮點，而他人到了中國，依舊還是鎂光燈焦點。（美聯社）

拚生意不忘祭五臟廟 黃仁勳北京美食清單曝光

2026-05-15 06:10
一名烏克蘭士兵於烏克蘭的札波羅熱進行軍事研習。(路透)

路透爆料「解放軍秘密訓練200名俄軍」 受訓內容曝光

2026-05-19 23:00
國土安全部已成立專門重新審查綠卡持有者的新單位。（路透）

國安部成立新單位 專門審查綠卡…今日5件事

2026-05-15 14:50
瑞士格林德瓦山區近日發生一起令人看傻眼的插曲，一對登山情侶在攻頂後，疑似以為四下無人，竟在山頂露台上「脫掉束縛」瘋狂激戰。非新聞事件圖。 (路透)

情侶忘情激戰10分鐘 即時影像拍下慘變「全球直播」

2026-04-22 19:58
多艘船隻15日在荷莫茲海峽、阿曼一側海域。(路透)

伊朗扣押中國「海上軍火庫」 川習會當天出手 釋1警告訊號

2026-05-17 00:55

超人氣

更多 >
周美青聲明盼安享餘年 馬英九：未經我過目同意 深表錯愕遺憾

周美青聲明盼安享餘年 馬英九：未經我過目同意 深表錯愕遺憾
烤箱門突然炸碎傷人 美國近400起投訴曝光 含這些品牌

烤箱門突然炸碎傷人 美國近400起投訴曝光 含這些品牌
真人版印地安那瓊斯 帶領考古團隊打破「外星人建造金字塔」謠言

真人版印地安那瓊斯 帶領考古團隊打破「外星人建造金字塔」謠言
川普坦言出席長子婚禮「時機不佳」：去不去都被罵

川普坦言出席長子婚禮「時機不佳」：去不去都被罵
每晚睡多久對健康最有益 科學家說了

每晚睡多久對健康最有益 科學家說了