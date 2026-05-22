日本福岡爆「神秘感冒」 患者久咳喉痛卻非流感

日本福岡縣近期爆發「神秘感冒」，許多民眾出現喉嚨痛、久咳、流鼻水等症狀，但流感與COVID-19檢測結果皆為陰性，在社群媒體引發熱議。（123RF）

日本 福岡縣近期爆發「神秘感冒」，許多民眾出現喉嚨痛、久咳、流鼻水等症狀，但流感 與COVID-19檢測結果皆為陰性，在社群媒體 引發熱議。醫界認為，這波症狀可能與花粉症、空氣污染、劇烈溫度變化或是人類間質肺炎病毒有關，將採取檢體調查。

TBS報導，許多人在5月初黃金周前後開始出現症狀。社群媒體平台陸續出現「聽說福岡正在流行神秘感冒」、「黃金周去福岡玩被傳染了」等討論。福岡民眾表示，「一開始是喉嚨刺痛，然後咳嗽越來越嚴重，甚至發不出聲音」，也有人說「先喉嚨痛，之後鼻塞、發燒」，即使接受流感與COVID-19檢測，結果都是陰性。

由於患者明顯增加，福岡縣醫師會20日罕見為此召開記者會。福岡縣醫師會常任理事稻光毅指出，患者多從喉嚨痛開始，接著出現流鼻水與帶痰劇烈咳嗽等。因為症狀固定，因此推測應屬某種病毒性感染。

他透露，他自己在黃金周前也曾出現相同症狀，「原本以為會發燒，但結果沒有發燒，之後開始流鼻水與咳嗽，現在想想可能就是這個」。

福岡縣醫師會表示，將進一步採集患者檢體調查，預計最快夏季左右才能確認病毒種類。

不只福岡，北海道札幌市的診所近期也出現大量類似病例。

北海道文化放送（UHB）報導，札幌一名40多歲女性患者表示，「出現咳嗽、流鼻水症狀，一開始以為只是普通感冒，後來聲音發不出來、喉嚨越來越痛」，另一名患者則說，原本自行服用成藥，但症狀遲遲未改善，最後只好就醫。

札幌「醫大前南4條內科」院長田中裕士指出，黃金周後的那一周門診患者暴增，許多人都說在假期期間開始咳嗽。他分析，當時正值白樺花粉第2波高峰，加上細懸浮微粒（PM2.5）與黃砂濃度偏高，可能刺激喉嚨黏膜，導致患者持續咳嗽與喉嚨不適。

田中指出，部分患者本身就屬於喉嚨敏感體質，因此在花粉與空氣污染影響下，更容易出現症狀。

此外，他也發現，近期感染「人類間質肺炎病毒」的病例有增加趨勢。該病毒屬於呼吸道病毒之一，可能造成類似感冒症狀。

東京都「伊藤王子神谷內科外科診所」院長伊藤博道表示，病毒種類超過200種，這次所謂的「神秘感冒」未必是新型病毒，更可能是尚未被命名的感冒病毒。

伊藤分析，最近天氣劇烈變化、民眾開始開冷氣，可能導致鼻喉黏膜乾燥、免疫力下降；加上今年因為新變異株流行，流感疫情持續時間延長，導致人們對其他感冒病毒缺乏免疫力，可能因此擴散。

醫界呼籲民眾保持充足睡眠、均衡飲食與適度運動，外出至人潮密集場所時佩戴口罩，並加強洗手、漱口與口腔清潔，以降低感染風險。