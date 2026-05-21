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路透：伊朗最高領袖下令 禁止濃縮鈾運出國

中央社杜拜21日綜合外電報導
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圖為在伊朗德黑蘭，一名女子走過一面橫幅，橫幅上印有伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼的...
圖為在伊朗德黑蘭，一名女子走過一面橫幅，橫幅上印有伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼的照片。(路透)

兩名伊朗高層消息人士指出，伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼已下令，禁止該國接近製造武器等級的濃縮鈾運至國外。這是美方在和平談判中的主要要求之一，而德黑蘭相關立場變得更加強硬。

路透報導，穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）的命令可能進一步令美國總統川普（Donald Trump）感到失望，並使旨在結束美國與以色列對伊朗戰爭的談判更加複雜。

以色列官員告訴路透，川普已向以方保證，伊朗的高濃縮鈾庫存將運出該國，且任何和平協議都必須納入相關條款。高濃縮鈾是製造核武的重要原料。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）強調，只有在濃縮鈾運出伊朗、德黑蘭停止支援代理武裝組織，且伊朗彈道飛彈能力瓦解，他才會認為戰爭結束。

其中一位因事涉敏感而要求匿名的伊朗消息人士透露：「最高領袖的命令與政府內部共識均認為，濃縮鈾庫存不得離開國內。」

消息人士指出，伊朗高階官員認為，將濃縮鈾運至國外將使伊朗未來更容易受到美國與以色列攻擊。

白宮與伊朗外交部皆未回應路透的置評請求。

不過，伊朗消息人士也提到，這項問題仍存在「可行解決方案」，例如「在國際原子能總署（IAEA）監督下逐漸稀釋庫存」。

國際原子能總署估計，以色列和美國去年6月襲擊伊朗核設施時，伊朗擁有440.9公斤濃縮至60%的鈾。伊朗目前保有多少這類濃縮鈾則不清楚。

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