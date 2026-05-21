2009年空難228死 法航、空巴判定「過失殺人」頂格罰款

救援人員打撈AF447航班殘骸。（美聯社檔案照）

法國巴黎上訴法院21日裁定，法國航空公司和空中巴士兩家企業在2009年法航AF447航班空難中「過失殺人」罪名成立。

法院宣佈，這兩家公司對空難負全部責任。作為法人，兩家公司分別被判處22.5萬歐元的頂格罰金。法媒分析說，這對法航和空巴 來說雖是「象徵性」的，但被判有罪將影響它們的企業形象。

法院認定，空巴作為失事飛機的製造商，低估了引發空難的皮託管嚴重隱患，且未能向運營商提供相關信息。法航作為飛機運營商，未能就皮託管故障對機組人員進行充分培訓和提供相關信息。

法航和空巴在一審和上訴環節都否認上述指控，並作了無罪辯護，稱空難過錯在飛行員。2023年，法國法院一審曾判決兩家公司沒有刑事責任。遇難者家屬獲得賠償。

2009年5月31日，法航AF447航班一架空巴A330客機從巴西 里約熱內盧起飛前往巴黎，6月1日凌晨在靠近巴西的大西洋海域上空失事墜毀，機上216名乘客和12名機組人員全部遇難。調查顯示，失事客機遭遇了惡劣天氣，導致皮託管被凍住，飛行員和自動駕駛設備無法獲得正確的高度和速度信息。

皮託管又稱空速管或航速測量儀，一般安裝在機頭正前方或垂尾等位置，通過儀器末端的感應器測量飛行中氣流所產生壓力，以此判斷航速，並將數據傳輸給飛行員和自動駕駛設備。