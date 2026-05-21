我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嚴防伊波拉 美緊急令：載疫區旅客航班強制改降IAD機場

川普要求銀行收集更多移民身分資訊…今日5件事

2009年空難228死 法航、空巴判定「過失殺人」頂格罰款

新華社巴黎5月21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
救援人員打撈AF447航班殘骸。（美聯社檔案照）
救援人員打撈AF447航班殘骸。（美聯社檔案照）

法國巴黎上訴法院21日裁定，法國航空公司和空中巴士兩家企業在2009年法航AF447航班空難中「過失殺人」罪名成立。

法院宣佈，這兩家公司對空難負全部責任。作為法人，兩家公司分別被判處22.5萬歐元的頂格罰金。法媒分析說，這對法航和空巴來說雖是「象徵性」的，但被判有罪將影響它們的企業形象。

法院認定，空巴作為失事飛機的製造商，低估了引發空難的皮託管嚴重隱患，且未能向運營商提供相關信息。法航作為飛機運營商，未能就皮託管故障對機組人員進行充分培訓和提供相關信息。

法航和空巴在一審和上訴環節都否認上述指控，並作了無罪辯護，稱空難過錯在飛行員。2023年，法國法院一審曾判決兩家公司沒有刑事責任。遇難者家屬獲得賠償。

2009年5月31日，法航AF447航班一架空巴A330客機從巴西里約熱內盧起飛前往巴黎，6月1日凌晨在靠近巴西的大西洋海域上空失事墜毀，機上216名乘客和12名機組人員全部遇難。調查顯示，失事客機遭遇了惡劣天氣，導致皮託管被凍住，飛行員和自動駕駛設備無法獲得正確的高度和速度信息。

皮託管又稱空速管或航速測量儀，一般安裝在機頭正前方或垂尾等位置，通過儀器末端的感應器測量飛行中氣流所產生壓力，以此判斷航速，並將數據傳輸給飛行員和自動駕駛設備。

巴西 空巴

上一則

歐盟物色與普亭談判特使 前芬蘭總統呼聲高

下一則

泰國長公主住院逾3年 王室證實病情惡化

延伸閱讀

嚴防伊波拉 美緊急令：載疫區旅客航班強制改降IAD機場

嚴防伊波拉 美緊急令：載疫區旅客航班強制改降IAD機場
雙引擎空中失效…小飛機佛州墜海 11人漂流5小時奇蹟生還

雙引擎空中失效…小飛機佛州墜海 11人漂流5小時奇蹟生還
洛杉磯飛上海航班半路急降 疑乘客失控鬧事

洛杉磯飛上海航班半路急降 疑乘客失控鬧事
鳥擊引發航班駕駛艙濃煙 運安會促模擬應變

鳥擊引發航班駕駛艙濃煙 運安會促模擬應變

熱門新聞

國際搬家公司「第一搬家」根據《世界幸福報告》分數、每月生活成本與房租進行綜合排名，墨西哥當地物價低廉，成為第一名宜居國家；圖為南韓男團防彈少年BTS的粉絲5月6日聚集在索卡洛廣場。(路透)

打敗北歐國家 墨西哥榮登「最幸福住得起」國家第一名

2026-05-14 02:00
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在最後一刻登上美國總統專機出訪中國一事，在這次川習會各種嚴肅的報導和分析中意外成為新聞亮點，而他人到了中國，依舊還是鎂光燈焦點。（美聯社）

拚生意不忘祭五臟廟 黃仁勳北京美食清單曝光

2026-05-15 06:10
國土安全部已成立專門重新審查綠卡持有者的新單位。（路透）

國安部成立新單位 專門審查綠卡…今日5件事

2026-05-15 14:50
一名烏克蘭士兵於烏克蘭的札波羅熱進行軍事研習。(路透)

路透爆料「解放軍秘密訓練200名俄軍」 受訓內容曝光

2026-05-19 23:00
多艘船隻15日在荷莫茲海峽、阿曼一側海域。(路透)

伊朗扣押中國「海上軍火庫」 川習會當天出手 釋1警告訊號

2026-05-17 00:55
瑞士格林德瓦山區近日發生一起令人看傻眼的插曲，一對登山情侶在攻頂後，疑似以為四下無人，竟在山頂露台上「脫掉束縛」瘋狂激戰。非新聞事件圖。 (路透)

情侶忘情激戰10分鐘 即時影像拍下慘變「全球直播」

2026-04-22 19:58

超人氣

更多 >
好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨

好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨
她帶蛋糕進餐廳慶生 結帳才知這項服務費竟要110美元

她帶蛋糕進餐廳慶生 結帳才知這項服務費竟要110美元
中餐廳強制收18%小費 華人傻眼：除上菜外無服務

中餐廳強制收18%小費 華人傻眼：除上菜外無服務
川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物
黃仁勳坦承中國AI市場已拱手讓給華為 「我們已退出那個市場」

黃仁勳坦承中國AI市場已拱手讓給華為 「我們已退出那個市場」