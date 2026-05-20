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4月中國赴日遊客大減57% 外國遊客卻創今年新高

中央社台北20日電
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日本政府觀光局（JNTO）今天公布數據顯示，4月份中國訪日遊客人數持續降至33.1萬人次，較去年同期的76.5萬人大減56.8%，且是連續第5個月下降。儘管如此，日本4月份接待的外國觀光客達369.22萬人次，創下今年以來新高。

綜合日媒及新華社報導，今年1至4月中國訪日遊客總人數也降至140.4萬人次，較去年同期的313萬人次大減55.1%。相形之下，日本今年1至4月累計接待的外國觀光客總人數超過1400萬人次，也是連續第2年同期超過1400萬人次。

根據JNTO發布，4月份包括韓國、台灣、越南、法國等9國前往日本的遊客數量，均創下同期歷史新高。其中，法國遊客數量更創下單月歷史新高。

JNTO表示，由於復活節假期的緣故，赴日旅遊需求在3月下旬至4月初較為分散，但隨著日本櫻花季的到來，來自韓國、越南等東亞及東南亞國家，以及歐洲、美洲和澳洲的外國遊客數量均大幅增加。

2025年11月，日本首相高市早苗在國會答詢時發表「台灣有事」說後，引發中方強烈不滿，使用各種方式抵制赴日旅遊，其中包括中國籍航空公司大舉減少赴日航班、旅行社停止赴日出團等，導致中國赴日遊客自去年11月以來大幅減少。

日本 觀光 越南

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