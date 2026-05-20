我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

標榜徹底透明著稱 服裝零售Everlane傳被Shein收購

在家享受餐廳級牛排 大廚透露7要訣

美國縮編駐歐美軍 北約秘書長稱無損防禦規畫

中央社布魯塞爾20日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）。(歐新社)
北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）。(歐新社)

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）今天表示，美國從歐洲撤回5000名美軍的決定無損北約的防禦規畫。預計華府也將減少可供北約調度的兵力。

法新社報導，呂特告訴記者：「關於（美方）這項宣布，這4000到5000人，屬於輪調部隊，對北約防禦規畫並無影響。」

美國總統川普（Donald Trump）在伊朗戰爭問題上與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）發生爭執後，華府本月宣布，將把5000名美軍撤出德國。

這項決定突如其來，隨後又出現兵力縮減究竟是影響德國還是波蘭的困惑，令歐洲感到不安。但川普政府長期以來一直告訴歐洲國家，美國有意從歐洲撤出部隊，把重心擺在全球其他威脅。

呂特表示：「我們知道調整會發生。美國勢必得更轉向─比方說─亞洲。…這會以有條理的方式逐步進行。」

川普曾批評歐洲對他與伊朗作戰的反應，並一再揚言可能考慮退出北約。

美國戰爭部昨天則表示，駐歐美軍將從4個旅減為3個旅，使部署規模回到2021年水準。

美國副總統范斯（JD Vance）昨天說，向波蘭部署4000名士兵的計畫是延後而非取消。

北約的歐洲成員國本週將在瑞典一場會議上，向美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）尋求釐清狀況。他們也希望能在7月土耳其召開北約領袖峰會前，化解緊張局勢。

雖然目前各界把焦點擺在駐歐美軍上，但預料美國也將宣布，在危機時刻可供北約調用的兵力總數亦將減少。

歐洲外交官們表示，他們預期美方22日將在布魯塞爾一場高官會議上，證實會削減對北約部隊模式（force model）的貢獻。

北約部隊模式指的是在需要時，來自整個聯盟在180天內可供北約指揮官調用的部隊人數。

北約 北大西洋公約組織 伊朗

上一則

俄烏戰爭普亭受挫 CNN：美應藉機警示中國攻台後果

下一則

4月中國赴日遊客大減57% 外國遊客卻創今年新高

延伸閱讀

美國取消向波蘭部署4000名部隊計畫 遭國會議員抨擊

美國取消向波蘭部署4000名部隊計畫 遭國會議員抨擊
尋求強化軍力 北約秘書長將促歐洲軍火商提升產能

尋求強化軍力 北約秘書長將促歐洲軍火商提升產能
美軍駐德人數將減少 拉姆斯坦市長：經濟將受打擊

美軍駐德人數將減少 拉姆斯坦市長：經濟將受打擊
才通話川普示好 德總理又指美國社會氛圍惡化「不建議子女留學」

才通話川普示好 德總理又指美國社會氛圍惡化「不建議子女留學」

熱門新聞

國際搬家公司「第一搬家」根據《世界幸福報告》分數、每月生活成本與房租進行綜合排名，墨西哥當地物價低廉，成為第一名宜居國家；圖為南韓男團防彈少年BTS的粉絲5月6日聚集在索卡洛廣場。(路透)

打敗北歐國家 墨西哥榮登「最幸福住得起」國家第一名

2026-05-14 02:00
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在最後一刻登上美國總統專機出訪中國一事，在這次川習會各種嚴肅的報導和分析中意外成為新聞亮點，而他人到了中國，依舊還是鎂光燈焦點。（美聯社）

拚生意不忘祭五臟廟 黃仁勳北京美食清單曝光

2026-05-15 06:10
美國投資巨頭Fortress共同執行長約書亞‧帕克，去年在倫敦租住的豪宅內身亡。示意圖，非新聞當事人。 (示意圖／AI生成)

為機票與妻吵翻 私募大亨失控喊「捅我啊」隔天陳屍上鎖房

2026-05-13 19:00
國土安全部已成立專門重新審查綠卡持有者的新單位。（路透）

國安部成立新單位 專門審查綠卡…今日5件事

2026-05-15 14:50
多艘船隻15日在荷莫茲海峽、阿曼一側海域。(路透)

伊朗扣押中國「海上軍火庫」 川習會當天出手 釋1警告訊號

2026-05-17 00:55
瑞士格林德瓦山區近日發生一起令人看傻眼的插曲，一對登山情侶在攻頂後，疑似以為四下無人，竟在山頂露台上「脫掉束縛」瘋狂激戰。非新聞事件圖。 (路透)

情侶忘情激戰10分鐘 即時影像拍下慘變「全球直播」

2026-04-22 19:58

超人氣

更多 >
401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情

401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情
百歲人瑞已經不稀奇 若「活太久」保值資產首推它

百歲人瑞已經不稀奇 若「活太久」保值資產首推它
蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見

蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見
好市多越南粉、冬陰功麵爆紅 人們排長隊試吃後買多箱

好市多越南粉、冬陰功麵爆紅 人們排長隊試吃後買多箱
32歲美女網紅驟逝 半夜賓館內香消玉殞留5歲幼子

32歲美女網紅驟逝 半夜賓館內香消玉殞留5歲幼子