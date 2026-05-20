俄烏戰爭普亭受挫 CNN：美應藉機警示中國攻台後果

目前俄烏雙方戰場集中在烏克蘭東部的頓巴斯（Donbas）地區，俄軍已不可能攻下烏克蘭首都基輔—這原本是普亭的目標。圖為今年2月法國一場抗議俄烏戰爭活動中，民眾手持標語「頓巴斯屬於烏克蘭」。(路透)

俄烏戰爭持續超過4年，俄國 總統普亭 原本設定的包括全面控制烏克蘭 等目標，在烏克蘭因無人機而戰力倍增下，目前正愈發遙不可及。CNN報導，美國應藉機讓中國國家主席習近平明白，若對台灣採取行動，將會遭遇協調一致的回應。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，習近平上周與美國總統川普（Donald Trump）會談時表示，普亭（Vladimir Putin）有一天可能會後悔入侵烏克蘭。

最新戰場趨勢顯示，習近平的看法似乎正確。這為川普帶來以外交結束戰爭的新契機，但方法需與過去不同。

●目前局勢有利於烏克蘭

美國有線電視新聞網（CNN）分析指出，普亭原本期望在2026年，憑藉兵力和人數優勢讓俄軍突破前線，奪下烏克蘭東部有主權爭議地區。但這一目標尚未實現。

截至目前，今年有收穫領土的是烏克蘭，而非俄羅斯，同時烏軍也讓俄軍入侵部隊遭受重大損失。

西方國家估計，俄羅斯每月死傷人數接近或超過3萬至4萬人，這項數字高得驚人，卻未有任何領土進展。普遍認為，自入侵以來，俄羅斯總傷亡人數已遠遠超過100萬，且補充人員速度趕不上傷亡損失。

這種壓力已在俄羅斯國內浮現。

在國防支出飆升及經濟失衡加劇下，近日甚至有俄羅斯國會議員公開警告，俄國經濟可能無法無止盡地支撐長期戰爭。普亭本人最近也表示，這場戰爭「可能正接近尾聲」。

●無人機讓烏克蘭戰力倍增

CNN分析表示，如今的烏克蘭看起來不像一個為求生存而苦戰的防禦國家，反而像是軍事創新者，透過量產自主系統來重塑戰爭形態。這顛覆了最初的假設，即俄羅斯單憑人力優勢就能決定勝負。

烏克蘭已在前線建立起一條長達10至15公里的「殺戮帶」，俄軍一旦前進，就必須暴露在無休止的無人機攻擊下。

如今，烏克蘭無人機已例行性深入俄羅斯境內打擊目標，包括軍事機場、工廠、能源設施、彈藥庫以及後勤樞紐。據報導，由於烏克蘭無人機能夠飛抵俄國首都莫斯科，因而促使普亭在莫斯科5月9日「勝利日」紀念活動期間尋求暫時停火，讓閱兵儀式不會突然遭到無人機襲擊而破壞盛事。

俄羅斯國家通訊社本周報導，烏克蘭在莫斯科附近發動大規模無人機攻擊，這顯示烏克蘭已能將莫斯科納入攻擊範圍。

●普亭面臨戰略失利

普亭當初全面入侵時的戰爭目標，包括讓烏克蘭完全屈服、削弱北約的同盟力量，以及重拾俄羅斯作為主導歐亞大陸的強權地位。然而，這些目標對莫斯科而言正越來越遙不可及。

目前俄烏雙方戰場集中在烏克蘭東部的頓巴斯（Donbas）地區，俄軍已不可能攻下烏克蘭首都基輔—這原本是普亭的目標。

此外，在芬蘭和瑞典加入之後，如今北約的規模已比俄羅斯發動入侵時更龐大。隨著各成員國防務支出的提升，北約的實力也更加強大。

因此，儘管俄羅斯承受巨大且日益增加的損失，普亭在烏克蘭戰爭中幾乎沒有任何實質成果，而且情勢看來每個月都在惡化。

●習近平觀察戰局發展 在對台盤算中衡量利弊

有關習近平表示普亭可能會後悔入侵烏克蘭的這項報導，其重要性不僅限於對俄羅斯可能傳達的訊息，也在於中國可能從戰爭本身學到的啟示，以及對台灣的意圖。

儘管習近平已下令解放軍在2027年前做好奪取台灣的準備，但解放軍尚未經歷實戰，而俄烏戰爭證明，面對堅決防守的一方，要迅速促成政治崩潰並不容易。

在接下來的6個月內，習近平將審慎觀察這些趨勢，並在規劃對台灣的最終策略時，評估其中的利弊。

美國有機會使習近平更加謹慎。相較之下，美國的優勢在於其與盟友的關係，並可號召理念相近的夥伴共同防衛彼此和共同利益。

當前最明智的作法是強化北約實力及其對烏克蘭的支援，向普亭清楚顯示他無法重新掌握主動權，同時讓習近平明白，若對台灣採取行動，將會遭遇協調一致的回應。