我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／今日及下周暫停播出

佛州聯邦法院大陪審團同意 起訴古巴前總統卡斯楚

古巴外長駁魯比歐言論：顛倒是非、偽善

新華社哈瓦那5月20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
古巴外交部長羅德里格斯。（新華社檔案照）
古巴外交部長羅德里格斯。（新華社檔案照）

古巴外交部長羅德里格斯20日在社交媒體上駁斥美國國務卿魯比歐涉古言論。他指出，魯比歐試圖將美國政府對古巴人民造成的傷害歸咎於古方，純屬顛倒是非。

羅德里格斯表示，針對美方反覆聲稱的「古巴拒絕接受1億美元援助」一事，羅德里格斯指出，美國長期實施的經濟和能源封鎖對古巴造成毀滅性打擊，在此背景下，美方提出的所謂援助充滿虛偽色彩，其用心昭然若揭。

5月20日是古巴獨立日。羅德里格斯指出，美方刻意選擇在這一天發表上述言論，企圖讓古巴重新依附於美國。羅德里格斯強調，新殖民主義時期的古巴及《普拉特修正案》早已成為歷史，獨立與主權才是古巴的現在與未來。

當天早些時候，魯比歐發表視頻講話，向古巴人民喊話稱美國總統特朗普正在為美國與古巴建立一種新的關係，但這種關係必須直接建立在美國與古巴人民之間。

美方近期加大對古巴制裁，並多次威脅對古巴動武，包括聲稱將在美軍結束對伊朗戰事返回之際「接管古巴」。古巴方面回應，美方軍事侵略威脅升至「危險且前所未有的程度」，但古巴不會屈服，將堅決捍衛國家主權和獨立。

1902年5月20日，古巴正式獨立，但美國迫使古巴在憲法中附加《普拉特修正案》，獲得干預古巴內部事務的權力。該修正案1934年被廢除。

古巴 魯比歐

上一則

內馬爾將第4次隨巴西隊出征世界盃…今日5件事

延伸閱讀

傳美國將起訴古巴前總統卡斯楚 加強施壓共產政權

傳美國將起訴古巴前總統卡斯楚 加強施壓共產政權
美國擴大制裁古巴 中國表態反對

美國擴大制裁古巴 中國表態反對
美國起訴古巴前總統卡斯楚 目的何在？

美國起訴古巴前總統卡斯楚 目的何在？
古巴批美找藉口動武 傳囤300架軍用無人機「敢來將血流成河」

古巴批美找藉口動武 傳囤300架軍用無人機「敢來將血流成河」

熱門新聞

國際搬家公司「第一搬家」根據《世界幸福報告》分數、每月生活成本與房租進行綜合排名，墨西哥當地物價低廉，成為第一名宜居國家；圖為南韓男團防彈少年BTS的粉絲5月6日聚集在索卡洛廣場。(路透)

打敗北歐國家 墨西哥榮登「最幸福住得起」國家第一名

2026-05-14 02:00
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在最後一刻登上美國總統專機出訪中國一事，在這次川習會各種嚴肅的報導和分析中意外成為新聞亮點，而他人到了中國，依舊還是鎂光燈焦點。（美聯社）

拚生意不忘祭五臟廟 黃仁勳北京美食清單曝光

2026-05-15 06:10
美國投資巨頭Fortress共同執行長約書亞‧帕克，去年在倫敦租住的豪宅內身亡。示意圖，非新聞當事人。 (示意圖／AI生成)

為機票與妻吵翻 私募大亨失控喊「捅我啊」隔天陳屍上鎖房

2026-05-13 19:00
國土安全部已成立專門重新審查綠卡持有者的新單位。（路透）

國安部成立新單位 專門審查綠卡…今日5件事

2026-05-15 14:50
多艘船隻15日在荷莫茲海峽、阿曼一側海域。(路透)

伊朗扣押中國「海上軍火庫」 川習會當天出手 釋1警告訊號

2026-05-17 00:55
瑞士格林德瓦山區近日發生一起令人看傻眼的插曲，一對登山情侶在攻頂後，疑似以為四下無人，竟在山頂露台上「脫掉束縛」瘋狂激戰。非新聞事件圖。 (路透)

情侶忘情激戰10分鐘 即時影像拍下慘變「全球直播」

2026-04-22 19:58

超人氣

更多 >
401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情

401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情
百歲人瑞已經不稀奇 若「活太久」保值資產首推它

百歲人瑞已經不稀奇 若「活太久」保值資產首推它
好市多越南粉、冬陰功麵爆紅 人們排長隊試吃後買多箱

好市多越南粉、冬陰功麵爆紅 人們排長隊試吃後買多箱
蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見

蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見
32歲美女網紅驟逝 半夜賓館內香消玉殞留5歲幼子

32歲美女網紅驟逝 半夜賓館內香消玉殞留5歲幼子