古巴外長駁魯比歐言論：顛倒是非、偽善

古巴外交部長羅德里格斯。（新華社檔案照）

古巴 外交部長羅德里格斯20日在社交媒體上駁斥美國國務卿魯比歐 涉古言論。他指出，魯比歐試圖將美國政府對古巴人民造成的傷害歸咎於古方，純屬顛倒是非。

羅德里格斯表示，針對美方反覆聲稱的「古巴拒絕接受1億美元援助」一事，羅德里格斯指出，美國長期實施的經濟和能源封鎖對古巴造成毀滅性打擊，在此背景下，美方提出的所謂援助充滿虛偽色彩，其用心昭然若揭。

5月20日是古巴獨立日。羅德里格斯指出，美方刻意選擇在這一天發表上述言論，企圖讓古巴重新依附於美國。羅德里格斯強調，新殖民主義時期的古巴及《普拉特修正案》早已成為歷史，獨立與主權才是古巴的現在與未來。

當天早些時候，魯比歐發表視頻講話，向古巴人民喊話稱美國總統特朗普正在為美國與古巴建立一種新的關係，但這種關係必須直接建立在美國與古巴人民之間。

美方近期加大對古巴制裁，並多次威脅對古巴動武，包括聲稱將在美軍結束對伊朗戰事返回之際「接管古巴」。古巴方面回應，美方軍事侵略威脅升至「危險且前所未有的程度」，但古巴不會屈服，將堅決捍衛國家主權和獨立。

1902年5月20日，古巴正式獨立，但美國迫使古巴在憲法中附加《普拉特修正案》，獲得干預古巴內部事務的權力。該修正案1934年被廢除。