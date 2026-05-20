慶祝美國250歲生日 川普肖像登上新德里三輪車滿街跑

新德里各地約有100輛機動三輪車的車尾出現大尺寸的川普（Donald Trump）和自由女神照。（美聯社）

在印度 首都新德里，機動三輪車的車尾不時會被當成行動廣告看板，最近映入一些通勤族眼簾的面孔卻令人意想不到，那就是美國總統川普 的肖像以及「美國生日快樂！」的標語。

美聯社報導，最近幾個星期，新德里各地約有100輛機動三輪車的車尾出現大尺寸的川普（Donald Trump）和自由女神照。

在這座城市，數以千計的三輪車車尾經常貼著不知名生育診所、英語補習班及草藥等廣告，美國這則廣告顯得特別吸睛。

美國駐印度大使戈爾（Sergio Gor）上個月公布這項不同尋常的宣傳活動，這是美國紀念獨立250週年的行動之一，相關慶祝、文化活動及公關計畫將在多個國家舉行。

駐印度大使館上個月在社群媒體發文宣布計畫時寫道：「自由在邁進…名副其實！」

使館也呼籲新德里民眾招手攔下這些三輪車，表示「如果遇到就攔下吧—他們很快就會在德里各地出沒」。

在川普對多項印度商品加徵關稅，導致雙邊關係惡化後，華府正希望穩定美印關係，預計本週末美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）也將造訪新德里。

不過，對於許多三輪車司機而言，這波宣傳意義不大。

一名司機說，主辦單位找上他時，一開始被他拒絕，但對方以一包茶作為交換，才讓他改變主意。

另一名司機則說，他之所以點頭答應，主要是因為三輪車車篷破了，需要東西來蓋。被問及是否理解廣告內容時，這名司機回答：「我知道他是川普，其他就不太清楚了。」