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跳進羅馬「許願池」游泳？罰款580元 義大利人火大：太少

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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羅馬特雷維噴泉（Trevi Fountain，俗稱許願池）。（美聯社）
羅馬特雷維噴泉（Trevi Fountain，俗稱許願池）。（美聯社）

據雅虎新聞網報導，一名跳入特雷維噴泉（Trevi Fountain，俗稱許願池）的遊客，引發義大利民眾要求提高罰款並加強維安，以保護這座知名地標。

盡管近期已實施強制入場收費制度，仍無法阻止部分遊客無視警方巡邏，擅自跳入這座18世紀巴洛克風格紀念建築的水池中。

此外，上周六，兩個羅馬犯罪幫派更在景點附近爆發鬥毆事件，也讓外界質疑，現行安全措施是否足以保障每年造訪特雷維噴泉的數百萬名遊客。

衝突發生期間，許多民眾被迫躲進酒吧與咖啡館避難，據報共有三人送醫。

其中一段瘋傳影片顯示，一名遊客爬上歷史悠久的噴泉邊緣後跳入水中，其他觀光客則在一旁圍觀。

在最新一起事件中，一名30歲、來自紐西蘭的男子甩開同行友人後，直接跳入噴泉。他身穿牛仔褲、長袖上衣、襪子與鞋子，在全身濕透的情況下，仍於水池中來回游泳，完全無視警方要求離開的命令。

最終，警方對他開出500歐元（約580美元）罰款，並禁止他再次進入該景點。

事件影片在義大利社群媒體上瘋傳，也引發外界要求提高罰金，甚至主張祭出監禁刑責，以遏止失控的觀光客行為並保護噴泉。

一名女性在Facebook上寫道，「500歐元根本不痛不癢。如果是5,000歐元，他們才會真正考慮後果。」

另一名網友則表示，「他們以為在義大利可以為所欲為。罰款應該提高到5,000歐元。」

還有人留言說，「應該立刻逮捕，再讓他交保。不付錢就別放人。」

據報導，日前的鬥毆事件發生在噴泉旁的小巷內，涉及兩個敵對幫派，疑似因「猜杯子遊戲」（three shell game，一種常見街頭詐騙）的地盤問題而爆發衝突。

24歲的帕蒂尼（Giovanni Pattini）當時與母親及母親友人一同從貝加莫前往羅馬旅遊，卻意外捲入暴力事件。

他接受義大利報紙Il Messaggero訪問時表示，「她們被推倒在地，現場一片混亂，遊客尖叫、男人互毆。我們好不容易才逃進一家餐廳避難，直到救護車趕到。真的太可怕了。」

兩名女性與一名涉嫌參與鬥毆的男子事後被送醫治療。

帕蒂尼補充表示，「我無法理解，像特雷維噴泉這樣繁忙且受到嚴密監控的地方，怎麼還會發生如此嚴重的事件。現在我感到既無力又憤怒。」

目前，警方全天24小時巡邏噴泉周邊，現場也設有圍欄管制人流。自今年2月起，遊客必須支付2歐元，才能靠近噴泉水池邊緣。

該制度實施前三個月內，已有近66萬人付費參觀，為羅馬市政府帶來超過130萬歐元收入。

此外，每天約有價值3,000歐元的硬幣被投入噴泉中，相關款項會定期收集並捐作慈善用途。

羅馬市長嘉提葉里（Roberto Gualtieri）周日並未對事件發表評論，但他先前曾公開讚揚售票制度成效良好。

他表示，「我們很自豪能推動這套制度，並將相關資源重新投入文化遺產的維護工作。」

羅馬市議會發言人也指出，市府正增加超過50個公共廣場的監視攝影機數量，其中包括特雷維噴泉周邊區域。

在1960年電影La Dolce Vita中，Anita Ekberg跳入特雷維噴泉的經典場景，被認為啟發了許多遊客模仿類似行為。

這名紐西蘭男子的舉動，也只是近年來遊客在特雷維噴泉失控行為的最新案例之一。

去年，一名居住在倫敦、同樣來自紐西蘭的遊客，因在周六夜晚涉水進入噴泉而遭警方攔下並開罰，同時被禁止再次進入羅馬。

▲ 影片來源：X＠MAGAzineLDD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

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