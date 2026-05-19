防中國廉價品傾銷 歐洲議會通過鋼品關稅大漲至50%

示意圖。（路透）

歐洲聯盟（EU）為保護受困的歐洲鋼鐵業免於中國廉價出口品打擊，提議將進口鋼品關稅 倍增至50%，並將免關稅配額大砍47%，今天獲得歐洲議會以606票對16票最終通過。

法新社報導，歐盟 的策略呼應美國總統川普 （Donald Trump）的做法，他為了防止廉價的中國金屬傾銷美國，也課徵50%關稅。

歐洲議會（European Parliament）通過的新措施源自歐盟執行委員會（European Commission）去年做出的提議，其中將進口鋼品每年免關稅配額減至1830萬公噸，也就是2013年歐盟進口量。因為執委會發現，當年過後市場因為生產過剩變得失衡。

而鋼鐵生產過剩，主要歸咎於中國大規模補貼本土業者。如今全球鋼品一半以上是中國製。

推動措施的歐洲議會議員卡爾斯布羅（Karin Karlsbro）表示：「歐洲需要有強大及具競爭力的鋼鐵產業，而這樣的產業有必要以貿易、創新及公平競爭為基礎。我們務必要對抗全球產能過剩對貿易造成的負面影響。」

這些措施尚待歐盟各成員國最終通過才會成為法律，其後將在7月1日生效。

另一方面，歐盟也不斷呼籲美國調降對其鋼品課徵的關稅。