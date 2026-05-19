北約考慮「協助船隻」通過荷莫茲海峽

美國和以色列2月28日對伊朗發動軍事打擊後，荷莫茲海峽通航受阻。(路透)

據彭博社19日援引一名北約 高級官員的話報導，如果荷莫茲海峽 未能在7月初重新開放，北約將考慮是否「協助船隻」通過該水道。

報導說，這一提議已獲得多個北約成員國支持，但尚未達到其獲通過所需的全體一致支持。北約高級官員說，儘管部分北約國家目前仍反對授權北約針對該海峽開展聯合行動，但若封鎖局面持續下去，他們最終將會支持這一提議。

北約歐洲盟軍最高司令格林克維奇19日在新聞發佈會上被問及相關可能性時稱，他正在考慮這一問題，「先要確立政治方向，隨後才會展開正式的規劃工作」。

報導還說，北約成員國領導人將於7月7日至8日在土耳其 首都安卡拉舉行會議。目前尚不清楚北約將如何為商業船隻通過該海峽提供安全保障。

報導同時指出，此舉將標誌著北約相關策略發生轉變。美國的北約盟國此前一直堅稱，只有在各方停止敵對行動且組建一個包含非北約國家的廣泛聯盟之後，才會介入荷莫茲海峽事務。

美國和以色列2月28日對伊朗發動軍事打擊後，荷莫茲海峽通航受阻，國際油價飆升。美國總統特朗普多次批評北約盟國拒絕為美國攻打伊朗「助力」，甚至威脅要退出北約。