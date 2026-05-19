想扼住「數字咽喉」？伊朗打出一張新牌

圖為伊朗國旗。(路透)

日前，素有全球「能源咽喉」之稱的荷莫茲海峽 ，又以「數字咽喉」的定位被推上了風口浪尖。伊朗 方面18日稱，有權對荷莫茲海峽海底光纜收取「管理費」，引發國際輿論高度關注。

荷莫茲海峽海底光纜到底有多重要？在與美國的談判陷入僵局之際，伊朗釋放這一信號是出於什麼考量？對海底光纜收取「管理費」，伊朗到底打的是什麼牌？

具有戰略意義的「數字咽喉」

伊朗伊斯蘭革命衛隊18日表示，在伊方對荷莫茲海峽「實施管理」後，「可宣布所有經過該水道的光纖電纜必須接受許可、監管並繳納主權性費用」。

另據伊朗媒體報導，伊朗要求西方科技企業遵守伊朗相關法律。伊朗方面還提出，海底光纜公司需支付過境許可費，且光纜的修理和維護權歸伊方所有。

荷莫茲海峽海底光纜是全球通信網絡的重要組成部分，堪稱「數字咽喉」。統計顯示，全球共有超過500條用於通信的海底光纜，承載了逾95%的洲際數據傳輸工作，其中至少7條關鍵線路匯集於荷莫茲海峽及附近海域。

分析人士指出，荷莫茲海峽海底光纜的戰略價值，絲毫不遜色于海峽的航運價值。無論伊朗對光纜實施管控還是進行有意破壞，都將影響地區乃至全球的網絡通信與數字經濟。

總部位於英國倫敦的《新阿拉伯人報》指出，荷莫茲海峽海底光纜對於海灣國家尤其重要，相關國家近來在數字金融和數據中心方面投入鉅資。一旦光纜被損壞，將影響相關國家的數字支付、銀行系統、雲計算和政府通信等。

美國有線新聞電視網說，荷莫茲海峽也是連接新加坡等亞洲數據中心和歐洲部分海底光纜站點的重要數字通道。此處海底光纜如果出現中斷，將延緩歐亞間的金融和跨境交易，東非部分地區還可能陷入「斷網」狀態。

「光纜收費」背後的考量

當前，美伊深陷「不戰不和」的僵局，雙方圍繞荷莫茲海峽的博弈仍在持續。分析人士認為，伊朗此時宣稱有權對該海峽海底光纜收「管理費」，主要出於三重目的。

首先，推出對美施壓「新抓手」。控制荷莫茲海峽是伊朗牽制美國的「王牌」，隨著談判再陷僵局，伊朗試圖將海底光纜納入對美施壓工具箱，進一步放大「海峽牌」的槓桿作用。上海外國語大學中東研究所副研究員包澄章說，伊朗試圖通過控制數字基礎設施所在的地理空間，持續對美施壓，這一定程度上標誌著其對美博弈模式的變化。

第二，展現不對稱威懾力。彭博社經濟部中東事務負責人迪娜·埃斯凡迪亞里認為，伊朗此舉旨在進一步展示其對海峽的控制力，突出自身能通過相對低廉的成本就可以讓地區乃至世界付出巨大代價。卡塔爾半島電視台說，伊朗實際上不必真正掌控海峽海底光纜，僅需抬高光纜運維安全的門檻，便可對美國及其海灣盟友的數字經濟造成衝擊，在博弈中凸顯自身不對稱優勢。

第三，尋求額外收入來源。包澄章認為，伊朗方面要求所有經過海峽的光纜必須繳納主權性費用，意在開闢新的收入來源，緩解戰爭和制裁帶來的經濟壓力。不過，伊朗此舉可謂收益和風險並存。如果面臨高額費用或光纜運維受到干擾，周邊國家勢必會加快布局替代線路，長期看，這可能讓伊朗陷入被動孤立境地。

更多是出於施壓和威懾

分析人士認為，伊朗的「光纜收費」設想面臨多重障礙。此舉更多是出於施壓和威懾，而並非短期內可執行的政策。

一方面，由於美國對伊朗實施嚴格制裁，西方企業幾無可能向伊朗支付款項，伊朗的「收費機制」如何建立和運行都可能是一個問號。另一方面，伊朗此舉在法律層面也可能受到限制。有法律專家指出，對於已經鋪設的海底光纜，伊朗必須遵守鋪設時簽署的合同，難以單方面增設收費條件或改變維護安排。

不過，即便在「實際收費」層面存在阻力，伊朗依然擁有「製造麻煩的能力」。

沙烏地阿拉比亞電視台分析指出，伊朗可利用海底光纜脆弱且事發後難以溯源的特點，以「意外事故」為掩護對光纜進行破壞；也可通過延遲或拒絕發放施工、維修許可等方式為地區局勢增添不確定性，從而形成威懾。

阿聯酋政治分析人士穆斯塔法·艾哈邁德也認為，伊朗伊斯蘭革命衛隊的水下作戰人員和裝備均具備襲擊海底光纜的能力，光纜遭破壞的風險依然存在。

義大利數字技術專家塞拉菲諾·索倫蒂說，此次美伊衝突博弈表明，海底光纜已成為當前地緣衝突中敏感脆弱的基礎設施。衝突方僅需對這些基礎設施發出安全威脅，即能將其轉化為有效的戰略施壓工具。