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高市早苗內閣支持率微跌至68% 8成民眾憂中東局勢

中央社記者戴雅真東京18日專電
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日相高市早苗。（歐新社）
日相高市早苗。（歐新社）

日本富士新聞網（FNN）最新民調顯示，日本首相高市內閣支持率為68%，較4月下滑2.2個百分點，雖然仍維持高水準，但民眾對物價高漲對策的不滿持續擴大。調查也顯示，對中東局勢可能衝擊生活感到憂心的民眾高達8成。

FNN於5月16日至17日以電話調查方式進行全國民調，針對18歲以上男女共1001人進行訪問。結果顯示，高市內閣支持率為68%，較4月的70.2%下降2.2個百分點；不支持率則上升1.1個百分點至26.2%。

在民生議題方面，對於高市政府因應物價高漲的措施，回答「滿意」與「還算滿意」合計38.5%；相對地，「不滿」與「較偏向不滿」合計達58.7%。

此外，針對加薪成效，有薪資收入的受訪者中，僅26.1%表示感受到名目薪資增加，另有72%認為沒有感受到。至於實際到手收入，僅21%認為有所增加，認為未增加者則高達76.5%。

在消費稅議題上，對於食品飲料消費稅減稅方式，最多受訪者認為「只要能盡快實現，即使只降1%也可以」（42.5%）；認為「即使耗費時間也應降至0%」者占26.3%；另有29.7%主張不應減稅。

國際情勢方面，受到中東局勢升溫影響，回答「感到不安」與「某種程度感到不安」者合計達80.4%。

另外，關於確保日本皇室人數的制度改革，對於「女性皇族婚後仍保有皇族身分」以及「讓舊宮家男系男性加入皇室」等方案，表示贊成與偏向贊成者合計66.7%，反對與偏向反對者則為24.3%。

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