我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擔憂經濟衰退？保障退休收入5策略

擴大紅藍卡附加稅是選舉重點 雙薪家庭到報稅才知衝擊

加拿大議員莊文浩無懼中國威脅 訪台強調展現民主團結

中央社台北18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
加國保守黨國會議員莊文浩（Michael Chong）。(路透)
加國保守黨國會議員莊文浩（Michael Chong）。(路透)

繼1月兩名加拿大執政自由黨眾議員配合加拿大政府建議離台後，加拿大保守黨影子外交部長莊文浩眾議員今天訪台，他在社群媒體透露此行將晉見總統賴清德，並強調此行要展現民主團結，並主張加拿大主權無懼中國威脅。

莊文浩（Michael Chong）17日發布聲明表示，他將於18日到21日訪問台灣，期間將晉見賴清德，並拜會行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮以及外交部政務次長陳明祺，也會與加拿大駐台北貿易辦事處人員會面。

莊文浩說，加拿大與台灣有重要的經濟、文化以及民間連結，台灣於2024年已是加拿大排名前15、亞洲前6大的貿易夥伴，加拿大國會議員訪台更有數十年歷史。這次訪台有兩個目的，首先是在中國威脅下展現民主團結；其次則是加拿大國會議員訪台行程遭到中國駐加拿大大使警告，此行要主張加拿大主權。

莊文浩說，加拿大是主權獨立國家，不接受他國政府指示加拿大國會議員要去哪裡進行國際訪問，以及加拿大皇家海軍可在哪個國際水域航行。

莊文浩指出，面對威脅保持沉默與扈從，是在默許此種行為，甚至是助長威權主義、削弱民主。僅是宣稱主權根本不足夠，必須落實主權。民主國家面對威權國家的威脅，有力發聲且表明立場至關重要。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）於1月14日至17日訪問中國，而「加拿大聯邦眾議員訪問團」5名眾議員1月10日至16日來台訪問，但何潔思（Helena Jaczek）與那隆德（Marie-France Lalonde）2位眾議員提早在1月13日離開，並向中央社證實是因為加拿大政府的建議，引起加拿大政界批評。

賴清德 加拿大

上一則

曼谷火車撞巴士8死 列車司機無照且毒品尿檢陽性

下一則

TSA下月推機場外安檢 要收費…今日5件事

延伸閱讀

北京峰會川普將提黎智英案 美國會議員要求爭取獲釋

北京峰會川普將提黎智英案 美國會議員要求爭取獲釋
賴清德登哥本哈根民主高峰會演說：台灣是主權獨立的國家

賴清德登哥本哈根民主高峰會演說：台灣是主權獨立的國家
強槓川普主導的世界 德副總理籲志同道合國家建新同盟

強槓川普主導的世界 德副總理籲志同道合國家建新同盟
川習會在即 美汽車業、國會議員喊話川普：別對中國車開門

川習會在即 美汽車業、國會議員喊話川普：別對中國車開門

熱門新聞

國際搬家公司「第一搬家」根據《世界幸福報告》分數、每月生活成本與房租進行綜合排名，墨西哥當地物價低廉，成為第一名宜居國家；圖為南韓男團防彈少年BTS的粉絲5月6日聚集在索卡洛廣場。(路透)

打敗北歐國家 墨西哥榮登「最幸福住得起」國家第一名

2026-05-14 02:00
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在最後一刻登上美國總統專機出訪中國一事，在這次川習會各種嚴肅的報導和分析中意外成為新聞亮點，而他人到了中國，依舊還是鎂光燈焦點。（美聯社）

拚生意不忘祭五臟廟 黃仁勳北京美食清單曝光

2026-05-15 06:10
美國投資巨頭Fortress共同執行長約書亞‧帕克，去年在倫敦租住的豪宅內身亡。示意圖，非新聞當事人。 (示意圖／AI生成)

為機票與妻吵翻 私募大亨失控喊「捅我啊」隔天陳屍上鎖房

2026-05-13 19:00
國土安全部已成立專門重新審查綠卡持有者的新單位。（路透）

國安部成立新單位 專門審查綠卡…今日5件事

2026-05-15 14:50
瑞士格林德瓦山區近日發生一起令人看傻眼的插曲，一對登山情侶在攻頂後，疑似以為四下無人，竟在山頂露台上「脫掉束縛」瘋狂激戰。非新聞事件圖。 (路透)

情侶忘情激戰10分鐘 即時影像拍下慘變「全球直播」

2026-04-22 19:58
示意圖，非當事人。（圖／AI生成）

瑞士選美佳麗遭丈夫勒斃 子宮被挖、肢體丟攪拌機「絞成肉泥」

2026-05-10 21:47

超人氣

更多 >
女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐

女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐
中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠

中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠
資助子女常會後悔 專家建議退休後別花這4筆錢

資助子女常會後悔 專家建議退休後別花這4筆錢
賭王千金「全身都是癌」驟逝 何超儀悲痛送別：來世再當姊妹

賭王千金「全身都是癌」驟逝 何超儀悲痛送別：來世再當姊妹
闊別2年回歸 Trader Joe's「史上最好吃」零食引瘋狂

闊別2年回歸 Trader Joe's「史上最好吃」零食引瘋狂