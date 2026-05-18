無下台時間表 英國首相施凱爾：將「繼續奮戰」

英國首相施凱爾。（美聯社）

鑒於執政的工黨7日在地方選舉大敗，兼任該黨黨魁的英國首相施凱爾 ，正面臨黨內愈來愈大的逼宮壓力。但工黨籍副首相拉米18日表示，施凱爾將不會提出「下台時間表」。施凱爾同日也在該黨中央黨部親上火線表明，自己依然專心（首相及黨魁的）工作及職責，為國家服務，將「繼續奮戰」。

施凱爾並在中央黨部對黨工說，在十幾天的反省與黨內內鬨後，「重新上場的時候到了」。

地方選舉失利引爆工黨內部呼籲施凱爾請辭的聲浪，近1/4的工黨籍國會議員要他下台負責。2位黨內對手也正公開為了成為他的繼任者而角力。英國國內政局動盪使投資人感到擔憂，已推高英國政府的借貸成本。

對此，拉米接受英國「天空新聞」訪問時強調，自己17日已和施凱爾兩度通話，「（首相）將沒有辭職的時間表」。

上周才辭去施凱爾內閣衛生大臣的國會議員斯特里廷16日宣布，只有舉行任何正式的黨魁選舉，他就會參選；大曼徹斯特市長柏南也正尋求取得國會席次，以取得挑戰首相寶座的資格。

施凱爾已再三重申，他打算迎戰任何對自己領導地位的挑戰。根據路透及英國廣播公司（BBC）報導，只要有任何1位國會議員提交對他（她）的81份提名書，而此1數字相當於工黨現任民選國會議員（共403席）的2成，該黨就將改選黨魁。