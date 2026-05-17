李顯龍18日訪中 行程包括廣西上海聚焦東協與科技合作

新加坡總理公署網站17日宣布，新加坡國務資政李顯龍18日起，到中國的廣西和上海進行五天的訪問。(美聯社)

新加坡 國務資政李顯龍 明（18）日起赴中國的廣西和上海進行五天訪問，行程涵蓋與地方高層會晤、企業參訪及實地考察，重點關注中國—東協互聯互通機制與雙邊經貿合作發展。新加坡《聯合早報》指出，這是李顯龍時隔一年半再以國務資政身份訪問中國。

新加坡總理公署網站17日刊出新聞稿指出，李顯龍在廣西期間，將與中共廣西壯族自治區黨委書記陳剛會面，並出席陳剛設的晚宴。同時，他也將在當地進行實地考察，更好地瞭解廣西作為連接中國和東南亞 的重要門戶，在推動中國—東協互聯互通方面扮演的角色。至於在上海期間，李顯龍將與上海市長龔正會面並出席晚宴。同時，他將在上海參訪相關企業，以更全面瞭解中國科技的發展情況。

新聞稿提到，陪同李顯龍訪華的包括財政部兼人力部高級政務次長黃偉中 、惹蘭勿剎集選區議員文禮佳（Wan Rizal），以及新加坡總理公署、外交部、數字發展及新聞部和人力部官員。

新加坡《聯合早報》指，李顯龍此次訪華是在新中高層往來保持良好勢頭的基礎上展開，旨在進一步深化兩國在地方層面的聯繫。此前，新加坡總理黃循財去年6月首次以總理身份訪華，分別與中國國家主席習近平、中國國務院總理李強以及中國全國人大常委會委員長趙樂際會面。黃循財今年3月再度訪問中國，期間與趙樂際在海南再次會面，並出席了海南博鰲亞洲論壇。

據悉，李顯龍上次訪問上海是2024年11月，其間與中共上海市委書記陳吉寧會面。他上一次訪問廣西，則是2014年9月出席在南寧舉辦的第11屆中國—東協博覽會，新加坡是當屆博覽會主賓國。

報導並提到，隨著2015年中星（重慶）互聯互通示範項目啟動，以及該項目旗下的國際陸海貿易新通道 （CCI-ILSTC） 發展，新加坡和廣西在港口物流以及跨境互聯互通等領域合作不斷加深。

官方統計顯示，去年新加坡與廣西雙邊貿易額達人民幣138億，並新增30個投資項目，使得新加坡在廣西累計投資達13.2億美元。另，去年新加坡和上海雙邊貿易增長17.65%，其中上海對新加坡出口增長29.47%。截至去年底，上海約有7000個與新加坡關聯的投資項目，累計實際投資額約為280億美元。