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台灣有事說後首次 日本閣員出席上海APEC部長會議

中央社上海15日電
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亞太經合組織（APEC）「婦女與經濟論壇」15日在上海舉行。新華社
亞太經合組織（APEC）「婦女與經濟論壇」15日在上海舉行。新華社

日本兒童政策擔當大臣黃川田仁志今日出席在上海召開的亞太經濟合作會議（APEC）部長級會議，為中日關係惡化以來首次有日本閣員訪中，但未與其他與會國官員單獨會談，僅出席第1日會議。

據日本共同社報導，黃川田仁志今日出席在上海召開的APEC部長級會議「婦女與經濟論壇」。這是日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事」說後，日本閣員首次訪中。

這是APEC「中國年」首場部長級會議，由中國全國婦聯與上海市人民政府合辦。據微信公眾號「上海發布」，中國國務委員、全國婦聯主席諶貽琴出席會議並致開幕辭；上海市長龔正致歡迎辭。

日本放送協會（NHK）報導，黃川田仁志在會議上發表演說表示，去年10月以來，日本女性活躍於社會的景象出現巨大變化。如今，日本正在女性首相的帶領下，朝實現「強勁經濟」的目標邁進。

他並表示，為了進一步加速科技發展，必須打造讓女性研究人員與技術人才能最大限度發揮能力的環境。日本政府將為擴大女性參與科技領域，推動具實效性的措施。

據報導，黃川田仁志在會前對日本媒體表示，這次並未安排與包含中國在內的與會國家閣員召開場邊會談。

此次會議會期為15至16日，黃川田仁志僅出席了15日上午的會議。

高市早苗去年11月在眾議院接受質詢時表示，若「台灣有事」（台灣發生緊急事態）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」。北京當局認為，這是在暗示可能以武力介入台灣海峽，提出強烈抗議並要求撤回言論，中日關係因此惡化。

日本 APEC 高市早苗

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