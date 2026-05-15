東京麻疹病例創10年新高 啟動緊急疫苗接種

麻疹疫苗。(美聯社)

因應麻疹疫情 持續擴大，日本東京都政府今天宣布，將針對過去72小時內與患者有過接觸的人實施「緊急疫苗 接種」，自18日起於東京都內指定醫療機構免費施打。

東京都知事小池百合子在例行記者會上表示，這是「為了盡快阻止感染擴大的具體對策」，呼籲接獲保健所聯絡的民眾，為了保護自己與周遭人的健康，積極考慮接種疫苗。

讀賣新聞、TBS電視台報導，東京都當局表示，今年以來麻疹疫情快速升溫，截至14日，東京都內累計患者已達239人，創下過去10年新高；全日本累計病例也達462人，為去年同期的4.3倍以上。

此次緊急接種對象為過去72小時內曾與麻疹患者接觸者、未曾感染過麻疹者，以及疫苗接種未滿2次或不清楚接種過幾次的人。據指出，若能在接觸患者後72小時內完成疫苗接種，可提高預防發病的可能性。

保健所會根據麻疹患者的行動軌跡，追查72小時內的可能接觸者，對認定有必要接種的人進行聯絡，並在取得本人同意後安排施打。

免費接種將自18日起於東京都內8家指定感染症醫療機構展開。東京都當局也持續呼籲民眾主動接種疫苗，以預防感染及避免重症化。

麻疹為傳染力極強的病毒性疾病，初期症狀與感冒相似，之後可能出現高燒與全身紅疹。由於傳染力極強，即使佩戴口罩或勤洗手，也很難完全預防感染，最有效的方法是接種兩劑疫苗。