伊朗外長：阿聯積極參與美以對伊戰爭

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi，左）在印度出席金磚國家（BRICS）峰會。歐新社

伊朗 外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天指控阿拉伯聯合大公國積極參與美國和以色列 對伊朗的戰爭。同日傳出一艘船在阿聯海岸附近被扣押，正航向伊朗水域。

法新社報導，阿拉奇在印度 出席金磚國家（BRICS）峰會期間，於通訊軟體Telegram發文稱：「阿聯是這場侵略行動的積極夥伴，這一點毫無疑問。」

阿拉奇也提到以色列所稱在戰爭期間於阿聯舉行的「秘密」會談。據稱與會者包括以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）及阿聯總統穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan），但阿聯方面否認內唐亞胡秘密訪問該國的消息。

阿拉奇說：「我得說，阿聯直接參與了對我國的侵略行動。這場侵略開始時，他們甚至拒絕譴責。」

「情況也愈來愈明顯，他們參與了這些攻擊，甚至可能直接對我國採取過行動。」

伊朗與阿聯的關係長期緊張。今年2月28日，美以聯手對伊朗發動攻擊後，伊朗展開反擊，目標為波斯灣地區的以色列及美國盟友，使得伊朗與阿聯對立更加激化。

儘管伊朗與美國自4月8日起已實施停火，但上週伊朗和美國分別拒絕對方的最新談判提案，終戰外交協商就此陷入停滯。

自美以對伊朗開戰後，伊朗基本上已封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航運。荷莫茲海峽位於伊朗和阿曼之間，連接波斯灣（Persian Gulf）、阿曼灣（Gulf of Oman）和阿拉伯海（Arabian Sea），全球約20%的石油和天然氣都經由此航道運輸。

近期這條貿易路線又發生事件，一艘從非洲載運家畜至阿聯的印度貨船在阿曼附近海域被擊沉。

印度政府譴責這次攻擊，並表示14名船員全數被阿曼海岸巡防隊救起。英國海事安全顧問公司Vanguard指出，據信該貨船是被飛彈或無人機擊中引發爆炸。

另外，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）今天通報，有「未經授權的人員」登上一艘錨泊在阿聯富查伊哈港（Fujairah）附近海域的船隻，且正將那艘船開往伊朗。Vanguard引述船公司保全人員的通報表示，那艘船遭伊朗人員扣押。

該區域安全情勢特別敏感，因富查伊哈港可讓部分石油商品在不經過荷莫茲海峽的情況下出口，但伊朗上週公布的地圖將這段海岸也納入自身宣稱的海域管轄範圍內。