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人群驚慌失措 菲律賓參議院槍響 進入封鎖狀態

香港中通社13日電
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菲律賓參議員德拉羅沙（Ronald dela Rosa，中）。(路透)
菲律賓參議員德拉羅沙（Ronald dela Rosa，中）。(路透)

菲律賓參議院13日發生槍擊案，並進入封鎖狀態，媒體報導稱有國家調查局人員入內試圖逮捕參議員德拉羅沙（Ronald dela Rosa）。參議院安保人員身穿防彈服，有軍方持槍人員入內。晚間，參議院內部傳出連續槍聲。

當地電視台直播畫面顯示，菲律賓執法人員和軍方人員進入參議院大樓。大樓內傳出槍聲和人群驚慌失措的喊叫聲。

▲ 影片來源：youtube＠Reuters（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

菲律賓參議員、前國家警察總監德拉羅沙13日在社媒上發文稱自己可能即將被捕，呼籲民眾行動起來阻止其被送往國際刑事法院（ICC）。德拉羅沙在貼文中稱，自己可能在當天參議院全體會議結束後，遭菲律賓警方和國家調查局逮捕。「希望大家能伸出援手，絕不能再讓另一名菲律賓人被帶往海牙」。

國際刑事法院11日發表聲明，公開了去年11月秘密簽發的針對德拉羅沙的逮捕令。德拉羅沙11日尋求司法保護，請求菲最高法院立即制止當局逮捕他本人或將他移交給國際刑事法院。

菲律賓最高法院13日表示，並未簽發臨時限制令，以阻止國際刑事法院以涉嫌反人類罪逮捕德拉羅沙，但已責令涉案行政部門官員就相關請願書作出回應。菲最高法院說：「本院裁定，此舉不妨礙日後如有必要，可應德拉羅沙參議員的請求，採取任何臨時或緊急處置措施。」

菲律賓執法人員和軍方人員13日進入參議院大樓。(路透)
菲律賓執法人員和軍方人員13日進入參議院大樓。(路透)

槍擊 參議員 參議院

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