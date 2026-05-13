凱特王妃公開罹癌後首度出訪 赴義北城市考察幼兒教育

英國凱特王妃13日展開為期2天義大利訪問行程。圖為她離開義北城市雷焦艾米里亞國際中心時揮手致意。(路透)

英國凱特 王妃今天展開為期2天義大利 訪問行程，將拜訪以幼童教育聞名的義北城市雷焦艾米里亞（Reggio Emilia）。這是她2年前宣布罹癌以來首次正式出訪，聚焦幼兒發展議題。

法新社報導，凱特（Princess Catherine）2024年3月宣布確診罹患癌症 並已開始接受化療，但她未透露是何種癌症。去年1月她宣布癌症已緩解，並持續逐步重拾公開的王室職務。

凱特上次正式出訪回溯至2022年12月，當時她與丈夫英國王儲威廉王子（Prince William）一同前往美國波士頓頒發環境獎「為地球奮鬥獎」（The Earthshot Prize）。

學前教育是凱特特別關心的議題。她有3名子女，分別是喬治王子（Prince George）、夏綠蒂公主（Princess Charlotte）和路易王子（Prince Louis），現年分別12歲、11歲和8歲。

肯辛頓宮（Kensington Palace）透過聲明表示，凱特這次出訪著重於她在幼兒發展方面的工作，這將是1場「為了探索支持幼童及其照顧者的領先國際方法，所進行的高層級實地考察任務」。

聲明還說，凱特期待「第一手觀察，雷焦艾米里亞教學法（Reggio Emilia Approach，又稱瑞吉歐教學法）如何營造大自然與充滿愛的人際關係交融的環境」。