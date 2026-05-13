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法國女乘客郵輪確診漢他病毒重症 加護病房插管治療

中央社巴黎12日綜合外電報導
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一名從爆發漢他病毒疫情郵輪後送返國的法國女性，目前在加護病房接受插管治療，正在與...
一名從爆發漢他病毒疫情郵輪後送返國的法國女性，目前在加護病房接受插管治療，正在與病魔搏鬥中。歐新社

法國醫師今天表示，一名從爆發漢他病毒疫情郵輪後送返國的法國女性，目前在加護病房接受插管治療，正在與病魔搏鬥中。

法新社報導，這名婦女是從「宏迪亞斯號」（MV Hondius）撤離返回巴黎接受隔離的5名法國旅客之一。她從10日晚間開始感到身體嚴重不適，隨後檢測結果呈陽性。

法國醫師勒斯鳩（Xavier Lescure）在衛生部記者會上表示：「該名患者目前出現了嚴重的心肺症狀。她正使用人工肺與血液體外循環，我們希望這能幫助她度過這個階段。」

他還說，這名患者年齡超過65歲，且患有潛在疾病，但未透露進一步細節。

「宏迪亞斯號」已有3名乘客不幸喪生，分別是一對荷蘭夫婦和一名德國女性；另有多名旅客也感染了這種通常在齧齒類動物間傳播的疾病。

漢他病毒目前尚無疫苗或特效藥，在該郵輪4月啟航地阿根廷屬地方性流行病。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天在肯亞首都奈洛比（Nairobi）表示，法國政府對漢他病毒的狀況「一切在掌控中」。

馬克宏在奈洛比記者會上指出，法國已根據專家建議採取「極其嚴格的應變計畫」，並呼籲歐洲各國與世界衛生組織（WHO）加強協調。

他強調：「政府已做出正確決定，在當局與醫護人員的努力下，情況已獲得控制。」

馬克宏同時鼓勵民眾保持「動員、警覺與高標準」，但也警告不要與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相比。他指出漢他病毒是「已知病毒」，與導致全球大流行的COVID-19不同。

宏迪亞斯號 疫情 疫苗

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