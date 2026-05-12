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烏克蘭豪宅建案涉洗錢 前總統府幕僚長遭調查

中央社基輔12日專電
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烏克蘭前總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）。(路透)
烏克蘭前總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）。(路透)

烏克蘭反貪腐機關於昨天、今天向前總統府幕僚長葉爾馬克與另外5名人士發出涉嫌通知，指他們近日涉及至少4600萬烏克蘭幣（約105萬美元）的高級別墅建案洗錢案。烏克蘭總統澤倫斯基顧問表示，對此進展「並不感到意外」。

烏克蘭國家肅貪局（NABU）11日在YouTube發布長約18分鐘影片，由調查部門主管葉爾紹夫（Pavlo Yershov）說明案情。

根據調查，時任社區與領土發展部部長切爾尼紹夫（Oleksii Chernyshov）與妻子於2020年在基輔州購置逾8公頃土地，推動名為「王朝」（Dynasty）的高級住宅開發案，包括4棟豪華別墅及俱樂部設施，總價值估計至少600萬美元。

烏克蘭媒體UNN引述肅貪專責檢察署（SAPO）指出，切爾尼紹夫邀請多名在政商界具影響力人士投資該項目，並成為鄰居，包括葉爾馬克（Andriy Yermak）及部分商界人士。為隱匿身分，相關投資者在文件中以R1至R4代稱。

調查資料顯示，該建案資金來源大部分涉及其他貪腐案件，包括烏克蘭國家核能公司Energoatom捲入、去年曝光的能源部1億美元貪腐案，以及透過空殼建築公司偽造帳目紀錄，將用於興建別墅的資金「洗白」。

調查指出，涉案人士於2021年至2025年間，透過該建案累計洗錢至少4600萬烏克蘭幣。

NABU影片指出，檢方已依烏克蘭刑法第209條，向葉爾馬克發出涉嫌通知，目前預審調查仍在進行。涉案人士另包括一名涉及能源部貪腐案的商人及另外4人。

葉爾馬克委任律師則表示，當事人並未違法。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）顧問利特文（Dmytro Lytvyn）回應媒體詢問時表示，相關案件已在媒體與公眾間流傳多時，因此對發出涉嫌通知「並不驚訝」，並強調調查仍在進行，不宜過早下定論。

烏克蘭去年11月爆發涉及約1億美元的能源部貪腐案，導致兩名部長下台，並有一名被視為澤倫斯基親信的人士遭制裁。其後，葉爾馬克辭去總統府幕僚長職務，成為俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭政府最大規模人事異動之一。

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