郵輪爆漢他病毒疫情完成撤離 世衛：工作還沒結束

豪華郵輪「宏迪亞斯號」（MV Hondius）爆發致命漢他病毒疫情，在撤離船上人員後，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞表示，遏止疫情的工作「還沒結束」。路透

豪華郵輪「宏迪亞斯號」（MV Hondius）爆發致命漢他病毒疫情 ，在撤離船上人員後，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞 表示，遏止疫情的工作「還沒結束」。

法新社報導，宏迪亞斯號郵輪爆發疫情造成3名乘客死亡後，其命運在國際上備受關切，這種罕見病毒尚無疫苗或特殊治療方法。

不過衛生官員仍強調，目前全球公衛風險低，並駁斥將此次疫情與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行初期相比的說法。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在監督西班牙加納利群島（Canary Islands）的郵輪撤離行動後，今天在西國首都馬德里與西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）共同召開記者會。

譚德塞表示：「我們沒看到這是更大規模疫情開始的跡象。…但當然，情勢可能變化，鑑於病毒潛伏期長，未來幾周可能會發現更多病例。」

他指的是可以人傳人的漢他病毒（hantavirus）「安地斯病毒株」（Andes strain）。

根據法新社彙整官方數據的結果，目前活著的病患有7例確診，第8例被列為「可能病例」。這些病患都是該郵輪的乘客或船員，國籍包括美國、英國、法國、西班牙、瑞士和荷蘭。

宏迪亞斯號上逾120名乘客與船員10日與11日從加納利群島撤離後，各國對被撤離的人採取不同健康措施，但多數國家遵循世衛 指引，包括對高風險接觸者實施長達42天的隔離觀察，因為潛伏期可長達6周。

世衛昨天表示，漢他病毒在症狀剛出現時傳染力最強。

西班牙衛生部今天則表示，一名從該郵輪撤離的西班牙男性被驗出漢他病毒陽性，已開始出現症狀。