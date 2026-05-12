俄羅斯貨船於地中海神秘沉沒 疑運核反應爐赴北韓

俄羅斯外交部稱引擎室爆炸後沉沒於地中海的貨船Ursa Major，這張截圖取自23日在社群媒體發布的影片。（路透）

一艘疑似載有核反應爐相關設備、原定前往北韓 的俄羅斯 貨船，日前在西班牙外海發生爆炸後沉沒，引發外界關注。

根據CNN引述西班牙當局及知情人士報導，俄羅斯貨船「烏爾薩少校號」（Ursa Major）於2024年12月23日在地中海沉沒。事故發生前，船體右舷據稱曾發生三次爆炸。

報導指出，外界懷疑該船可能載運兩座潛艦用核反應爐相關組件，目的地疑似為北韓羅先港（Rason）。此事件發生前數月，北韓領導人金正恩 才宣布派兵支援俄羅斯對烏克蘭的軍事行動。

其後，西班牙政府證實，俄籍船長向調查人員表示，船上貨物包含「兩座與潛艦使用類似的核反應爐組件」。

據報導，船長最初將貨物描述為「人孔蓋（manhole covers）」，但在接受進一步盤問後，承認其實際性質。該船於12月11日自聖彼得堡出發，公開貨物清單顯示，船上載有兩台大型起重機、129個空貨櫃，以及兩個超大型「人孔蓋」。官方登記的目的地則為俄羅斯遠東城市海參崴（Vladivostok）。

調查人員質疑，俄方為何選擇以海運方式，將數量有限的貨物運送至遠東地區，而非使用俄羅斯境內鐵路系統。

船隻航經歐洲海域期間，曾由兩艘俄羅斯軍艦護航，包括「Ivan Gren」與「Aleksandr Otrakovsky」。葡萄牙海軍偵察機一度持續追蹤該船隊，但在爆炸發生前不久失去聯繫。

12月23日當天，「烏爾薩少校號」突然大幅偏離航線，並於協調世界時間上午11時53分（美東時間12月23日上午6時53分）發出求救訊號。調查人員表示，船體右舷靠近引擎室位置發生三次爆炸，造成兩名船員死亡，船隻隨後失去動力並嚴重傾斜。

西班牙當局最終救起14名船員。據報導，調查人員在搜查船隻時發現部分貨櫃內裝有垃圾、漁網與設備。後續檢查則在船體發現一處約50公分乘50公分的破洞，且金屬呈現向內彎曲狀態。

目前，西班牙調查人員正研究，相關損壞是否可能由高速「超空泡魚雷（supercavitating torpedo）」或其他爆炸裝置造成。據稱，目前僅有美國、俄羅斯、伊朗及部分北約國家擁有此類高速魚雷技術。該類武器透過氣泡降低水中阻力，可高速穿透船體。

CNN另指出，在「Ivan Gren」據稱朝事故海域發射紅色照明彈後，現場又偵測到四次爆炸。與俄羅斯政府關係密切的船東公司Oboronlogistics隨後將此事件形容為「有針對性的恐怖攻擊」。

部分安全官員則表示，此事件「相當不尋常」，並對西班牙部分調查內容提出質疑，但未對爆炸原因或俄方說法提出其他解釋。

此外，事件後續發展也持續引發關注。據稱，一艘被指為俄羅斯間諜船的「Yantar」號曾返回沉船海域並停留約五天，其後當地再度偵測到四次爆炸，外界推測可能與海床殘骸處理有關。

CNN也指出，美國曾罕見派遣WC135-R「核偵測機」兩度飛越沉船區域。該機型通常用於偵測放射性物質及監控核活動。

▲ 影片來源：Facebook＠CNN（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.