現場直擊：不靠岸的宏迪亞斯號 涉疫郵輪人員轉運中

感染漢他病毒的「宏迪亞斯號」郵輪進行撤離乘客作業。(美聯社)

當地時間10日凌晨5時30分（美東時間0時30分）許，在西班牙加納利群島田尼利夫島，出現漢他病毒疫情 的「宏迪亞斯」號郵輪 緩緩駛入格拉納迪亞港水域。在昏暗天色中，這艘連日來備受國際關注的郵輪沒有直接停靠碼頭，而是在港區水域下錨。

出現漢他病毒疫情後，「宏迪亞斯」號曾在非洲島國佛得角附近海域停留，3名出現症狀的人員被接下船接受救治。但佛得角不具備實施大規模人員轉運的條件，在世界衛生組織、歐盟 、西班牙等多方協調下，「宏迪亞斯」號駛往西班牙加納利群島接受醫療處置並進行人員轉運。

臨近郵輪預定抵達時間，格拉納迪亞港周邊聚集了眾多媒體記者和不少當地民眾。港區外圍可以看到警方、港口工作人員以及醫療和應急車輛待命，整體秩序平穩。

港口附近海灘是一處房車營地。不少當地居民來到這裡，隔海遠望這艘連續多日登上國際新聞的郵輪。沒有人高談闊論，大家只是靜靜地看著。當被問到是否擔心時，一名騎摩托車路過的當地居民想了想說：「這問題對於普通人來說太難了，我只能說希望不是什麼大事。」

世界衛生組織總幹事譚德塞9日前往田尼利夫島，現場協調郵輪人員轉運及相關衛生工作。他呼籲民眾保持冷靜，強調此次事件「不是另一場新冠疫情」。根據西班牙衛生部門事先公布的方案，100多名船上人員中的大部分，將在世界衛生組織和歐洲疾病預防與控制中心協調下，接受醫學篩查、隔離和分批轉運。相關過程在專門安排的運輸體系和隔離設施中開展，以避免與當地居民接觸。

「宏迪亞斯」號的錨泊處離岸約500米。記者在碼頭看到，轉運行動並未在郵輪抵達後第一時間開始。船上關了大半的燈，彷彿和岸上的人們一樣，默默等待著。

撤離行動10日上午開始。身著防護服的船上人員分批乘小艇抵達碼頭。所有下船人員只被允許攜帶一個小包，其餘行李全部留在船上。有乘客在靠岸途中舉起手機，對著岸上密集的媒體鏡頭拍照——岸上的人拍他們，他們也在拍岸上。

西班牙籍乘客首先下船，隨後乘坐大巴直接從碼頭前往機場，搭乘西班牙政府安排的航班前往首都馬德里，到醫院接受隔離觀察。西班牙衛生大臣莫妮卡·加西亞表示，船上人員均未出現症狀，當局採取了「所有必要安全措施」，整個轉運機制「運轉正常」。

「宏迪亞斯」號由總部位於荷蘭的「泛海探險」公司運營，主要從事極地探險郵輪業務。根據世界衛生組織通報，該郵輪共報告8例病例，其中3例死亡；6例經實驗室確診為漢他病毒感染，具體為漢他病毒「家族」中的安第斯病毒。

加西亞表示，船上人員將根據航班安排陸續離開，整個轉運預計持續至11日。最後一架撤離航班預計於11日起飛，用於轉運澳洲公民。荷蘭方面還計畫於11日派出一架「收尾」航班，轉運屆時未被各自國家接走的人員。