漢他疫情郵輪後送5法國人 其中1人專機上出現症狀

搭載受漢他病毒疫情影響的宏迪亞斯號郵輪乘客的班機，抵達法國巴黎近郊勒布爾熱機場。(路透)

法國總理勒克努表示，從爆發致命漢他病毒疫情 的郵輪 上撤離並於今天搭機後送回到法國的5名法國人當中，有一人出現這種疾病的症狀。

法新社報導，勒克努（Sebastien Lecornu）在社群平台X上表示：「其中一人在返國專機上出現症狀。」他指出，已經立即對這5人實施嚴格的隔離措施。

他指出：「他們正在接受治療，並將接受檢測和健康檢查。」

勒克努表示，他將於今晚稍晚時候發布法令，授權實施相關隔離措施，以維護民眾安全。

法新社記者目擊，搭載撤離郵輪這5名乘客的噴射機於當地時間下午4時30分之前降落巴黎北郊的勒布爾熱機場（Le Bourget Airport）。隨後，後送他們的5輛救護車在警方護送之下前往巴黎畢夏醫院（Bichat hospital）。

搭載撤離宏迪亞斯號（MV Hondius）郵輪14名位西班牙僑民的專機則在稍早抵達馬德里。

被後送離開田尼利夫島（Tenerife Island）的這些旅客和船員抵達托芮榮基地（Torrejon airbase），將在馬德里的軍醫院進行隔離。

接下來還有英國、加拿大、愛爾蘭、荷蘭、土耳其和美國的後送專機會將郵輪上這些國家的僑民從田尼利夫島撤離。

世界衛生組織（WHO）表示，從宏迪亞斯號撤離的所有人員均被列為「高風險」接觸者，需接受42天醫學監控。

包括一對荷蘭夫婦和一名德國女性共3名旅客已經病歿，另有其他人感染多半在鼠類之間傳播的這種疾病。

這波疫情確診者中驗出唯一能在人與人之間傳播的漢他病毒類型「安地斯病毒株」（Andes strain），加劇國際疑慮。該病毒潛伏期最長可達6週。

不過世衛官員強調，就風險而言，這波疫情與2020年致命性新冠肺炎疫情不可同日而語。