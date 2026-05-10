英國地方選舉 周怡霈當選蘇格蘭議會議員 台灣人首例

出身台灣的周怡霈（左）代表自由民主黨參選，近日當選蘇格蘭議會議員，訂14日宣誓就職。圖為她和自由民主黨黨魁戴維（右）合影。（中央社/周怡霈提供）

英國7日舉行地方選舉，包括全面改選蘇格蘭議會，總計129席。新一屆議員將於14日議會開議時宣誓就職，其中有一位台灣人，她是來自蘇格蘭東北部亞伯丁郡的周怡霈，是首位出身台灣的蘇格蘭議會議員。

這是英國於1999年實施地方分權、設立蘇格蘭議會（Scottish Parliament）以來，台灣人當選議員首例。

在8日晚間完成開票、周怡霈確定當選之前，她已是有4年資歷的亞伯丁郡（Aberdeenshire）議會議員。

未來在蘇格蘭議會，隨著代表的選區擴大、進入蘇格蘭最高層級的民意和立法機關，周怡霈除了將繼續為選區蘇格蘭東北部民眾發聲，也有意在經貿、科技、能源、教育、文化藝術等領域推動台灣與蘇格蘭之間更密切的交流合作。

●周怡霈從小熱衷公共事務 身兼母職由地方成功打入蘇格蘭中央

1981年出生的周怡霈8歲隨留學深造的父母遷居至比利時，在當地學校接受法語教育。2012年結婚後，她隨先生移居英國；2013年為配合先生工作需求，由英格蘭搬遷至蘇格蘭，定居至今。

周怡霈育有3名子女，年紀最大的快12歲、最小的8歲。在英國定居後，周怡霈長期在家管理家務、教育子女，直到2021年，最小的孩子進入幼兒園，她才在接獲徵詢後，決定代表自由民主黨（Liberal Democrats）投入2022年5月登場的蘇格蘭地方選舉，並一舉當選亞伯丁郡議會議員。當時是蘇格蘭總計32個地方議會全面改選。

「英國的幼兒托育成本在歐洲是數一數二的高，這點需要改變」，周怡霈告訴中央社。2022年如願當選地方議員後，原本幾乎是專心在家當媽媽的周怡霈突然有更多人需要照顧。她坦言，這「真的很不容易」，生活非常忙碌。

不過，從小就「熱心公益」、在比利時就讀小學時即積極擔任志工的周怡霈對奔忙於公眾事務，可謂甘之如飴。進入政壇前，她在英國盡可能多方參與社區事務，也因此有日後的獲提名參選。

她9日晚間接受中央社專訪時說，對她而言，「從政」與她從小當志工的初衷是一樣的；大家都是社會的一份子，需要多關心社會、讓社會更好，共同創造更美好未來，這不僅是為了聽來抽象的「社會」，也是為了自己和下一代。

此外，周怡霈說，從政另一大意義是「讓沒有聲音的人，可以發聲」。對她而言，政治是從每一個人做起，城鎮鄉村是公眾政治的起點。「以人為本」、「關心每一個人」也是她選擇加入自由民主黨的主要原因之一。她與黨工、支持者一整年勤跑基層，而不是在選舉季才頻繁露臉。

周怡霈認為，自由民主黨是位居政治光譜中間的政黨，而不往左右極端偏移的「中間之道」可以照顧更多人。這樣的作風雖然不如右翼英國改革黨（Reform UK）或左翼綠黨（Green Party）容易引發媒體話題，路卻能走得更長遠、穩健。

●蘇格蘭與台灣在能源安全、科技和教育領域深具合作潛力

英國選舉文化不以激情吶喊的造勢大會、熱鬧掃街、巨幅看板布條或琳瑯滿目的文宣品取勝，而是講求挨家挨戶花時間與民眾聊天，以了解選民心聲、爭取支持。

這樣的選舉方式雖然看似「安靜」，卻可能是更貼近真實民意，也可能更殘酷：對特定政黨或政治人物不滿的民眾可以當面直接開罵，甚至狠狠用力關上門。執政黨工黨競選團隊成員即曾向媒體抱怨，他們常常得先花許多力氣克服民眾對黨魁、首相施凱爾（Keir Starmer）的反感，才有機會真正開聊。

周怡霈說，投入蘇格蘭議會選舉期間，她最常聽見民眾關切基礎建設和公共服務，包括教育和醫療保健。

此外，經濟與城鄉發展和能源轉型也是蘇格蘭東北部重要議題，包括如何在「淨零減碳」和「國家能源安全」之間取得合理平衡。

蘇格蘭東北部是英國能源產業重鎮，亞伯丁（Aberdeen）更長期有「歐洲石油之都」之稱。不過，當地北海（North Sea）水域蘊藏的豐富石油和天然氣近年因為淨零減碳而在開發上備受壓制。

然而，近年世界各地數波軍事衝突一再凸顯能源供應鏈韌性有多重要；蘇格蘭的石油和天然氣蘊藏可協助英國達成更高程度的「能源自主」。

周怡霈強調，減碳須循序漸進，審視任何能源發展和供應計畫皆應依循科學原則，個別考量，而不是一味禁止或大開綠燈。

蘇格蘭在化石能源產業已累積深厚的技術和人才基礎，近年也擴大發展可再生能源，包括氫能，以及風力、潮汐發電等。

周怡霈認為，台灣和蘇格蘭在能源領域的合作極具發展潛力，其中牽涉的科技和人才培育合作，也是她希望在蘇格蘭議會加強推動的議題。

至於她將進入議會哪一個委員會，這仍待黨內討論和議會完成內部程序。委員會主席將在各委員會第一次開會時選出。

●選民對體制失望推升政治極化 周怡霈不改服務與促成改變初衷

蘇格蘭議會此次依然由蘇格蘭民族黨（SNP）贏得最多席次（58席）。然而，SNP斬獲的席次較上一次於2021年5月舉行的蘇格蘭議會選舉減少6席，英國改革黨卻異軍突起，由0席暴增為17席。自由民主黨則贏得10席，較上一次增加6席。

類似的趨勢也可見於威爾斯議會。儘管威爾斯民族黨（Plaid Cymru）躍升為議會最大黨，贏得第2多席次的卻不是曾在威爾斯在地政治享有百年優勢的工黨，而是英國改革黨。

威爾斯民族黨、英國改革黨和工黨，這3個如今在威爾斯議會依序為第1至第3大黨的政黨，贏得的席次分別為43、34和9席。相較於工黨痛失35席，英國改革黨則是由0席大幅成長。

周怡霈認為，英國改革黨的選戰成果與該黨政治人物熱衷經營個人宣傳、話題炒作有關，並透過簡化問題，積極讓選民相信各種疑難雜症都可以有簡單的答案和解方。

周怡霈說，許多民眾抱怨「投票沒有用」、「無論怎麼選，改變終究不會發生」。選舉數年一次循環，卻未能實質解決英國各界長年關心的問題，可謂了無新意，這讓具「反體制」色彩的英國改革黨和綠黨別具吸引力。

然而，「大破」之後是否能「大立」，英國改革黨仍得接受實際施政考驗。在最遲須於2029年8月舉行的下一次英國國會大選，英國改革黨是否仍能勢如破竹，有待選民檢驗。

不過，無論英國國內政治局勢如何變化，對周怡霈而言，「服務」將永遠是她的核心理念。

她透露，家族中歷來有親友在台灣擔任縣市議員、立法委員和外交官，她從小就對公共政治不陌生。

平均每兩年帶小孩回台灣一次的她，與台灣仍保有密切連結。