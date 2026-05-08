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川普：俄烏明起停火三天 互換千名戰俘

新華社華盛頓5月8日電
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川普稱，他「提出」停火，得到俄總統普亭和烏總統澤連斯基同意。（美聯社）
川普稱，他「提出」停火，得到俄總統普亭和烏總統澤連斯基同意。（美聯社）

美東時間8日下午，美國總統川普在社交媒體發文說，俄羅斯烏克蘭將從9日開始實施為期三天的停火，並相互交換1000名戰俘。

川普稱，停火請求由他「直接提出」，得到俄總統普亭和烏總統澤連斯基同意，旨在慶祝二戰勝利日。這次停火將包括暫停一切軍事行動，並進行一次戰俘交換，雙方將互換1000名戰俘。

川普表示，關於結束俄烏衝突的談判仍在持續進行，而且「距離達成目標已日益臨近」。

川普4月29日說，他當天同普亭通電話，進行了「長時間交談」，並建議俄烏實行短期停火。

普亭8日晚以視頻連線方式召開俄聯邦安全會議常務委員會議時說，他與川普通話時一起回顧了蘇聯和美國「並肩抗擊納粹、攜手取得勝利」的歷史。

俄方4日宣佈，為紀念5月9日衛國戰爭勝利日，8日至9日將實施停火，希望烏方跟進。澤連斯基隨後宣佈烏方自6日零時起單方面停火，但沒有提及停火持續時間。7日，俄國防部宣佈，俄方將從8日零時起至10日前在對烏特別軍事行動區停火。然而，連日來，俄烏雙方相互指責對方違反停火安排、發動襲擊。

普亭 俄羅斯 烏克蘭

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