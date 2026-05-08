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法專家看川習會：台灣議題牽動美國亞洲盟友信心

中央社巴黎8日專電
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圖為川普(左)與習近平2025年10月南韓APEC峰會期間，在釜山金海機場會面。...
圖為川普(左)與習近平2025年10月南韓APEC峰會期間，在釜山金海機場會面。(路透)

美國總統川普即將與中國國家主席習近平會面，法國亞洲事務專家高德蒙撰文表示，川普曾指台灣國防開支不足，但美國若放棄台灣，對亞洲盟友造成的衝擊可能比撤出歐洲更嚴重。

川普將於本月14日、15日訪問北京，與習近平會面，一般預期兩人將談到台灣、伊朗、貿易等議題。

高德蒙（François Godement）在近日發表於智庫「蒙田研究所」（Institut Montaigne）網站的文章中表示，鑒於美國整體政策，尤其是對中國政策一變再變，這次川習會的不確定性更勝以往。

他寫道，有兩個畫面可形容這次川習會，一是將習近平描繪成耐心等待獵物靠近的螳螂，試圖展現冷靜、穩定、負責任的形象；至於川普，可用拳王阿里（Muhammad Ali）的名言來比喻：「蝴蝶般飛舞，黃蜂般螫刺」，意指美國在委內瑞拉、伊朗、對歐洲關稅等事項上的戰略看似分散混亂，但有時會展現出一個外交和軍事超級大國的力量。

他表示，自川習去年10月在韓國釜山同意貿易戰休兵後，額外關稅問題仍未解決，貿易再平衡也仍在議程之中，但重點轉向黃豆、航空、能源等傳統領域，與川普第一任期相比，美國已調整對中政策，例如不再提及人權議題，也未正式禁止輝達公司（Nvidia）出售H200晶片。

高德蒙說，除了表達反對貿易和金融限制措施之外，中國也可能在川習會上提出一些要求，或許包括台灣；美國前總統拜登（Joe Biden）曾表明願意在中國動武的情況下出手干預，但川普在相關條件上回到更傳統的模糊立場。

他指出，川普和美國戰爭部次長柯伯吉（Elbridge Colby）等官員曾批評台灣國防開支不足，然而若捨棄台灣，對美國在亞洲的盟友所造成的後果會比撤出歐洲更嚴重，對中國則是一大勝利，美國的亞洲盟友顯然全都很關注這個議題，但他認為習近平不太可能過早攤牌。

高德蒙還提到，川習會另一個潛在問題是日本，中國對日本及其首相高市早苗態度強硬，程度超過中國近期因歐盟產業政策相關立法而揚言報復；但這不妨礙中美達成妥協的可能性，若中國能與美國達成妥協或延緩彼此之間的重大齟齬，反而可打擊美國盟友的士氣，因為美國盟友除了擔心中國行動之外，也擔心美國的不可預測性。

高德蒙寫道，不可否認，中國正拉近與美國之間的實力差距，但這更多是因為中國崛起，而非美國衰落；在美國盟友外交迷惘、經濟疲弱之際，中國有很大操作空間。

他最後說，美國經濟成長趨勢打破許多負面預期，對中國來說，在美國今年11月期中選舉之前，先採取觀望甚至開放態度，或許更有利，因此美中雙方可能都想把局勢包裝得比實際上更樂觀，這顯示彼此相互依存的關係沒那麼容易被推翻。

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