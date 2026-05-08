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韓國在野因戒嚴面臨分裂 黨魁：努力展現新面貌

中央社首爾8日專電
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韓國在野黨國民力量黨代表張東赫（圖）8日與外國媒體會面時強調，自己是當時參與解除...
韓國在野黨國民力量黨代表張東赫（圖）8日與外國媒體會面時強調，自己是當時參與解除戒嚴表決的18名國民力量議員之一，不過彈劾並不是解決戒嚴風波的唯一方法，黨內也無可避免地面臨了分裂狀態。中央社

韓國在野黨國民力量黨代表張東赫今天與外國媒體會面，談到即將於6月3日舉行的地方選舉，國民力量支持率仍受到戒嚴事件影響。他強調，會努力擺脫過去、向國民展現新面貌。

韓國前總統尹錫悅2024年底宣布緊急戒嚴令風波，被彈劾後目前仍有多項官司纏身，雖然尹錫悅去年已退出國民力量，但國民力量黨內仍面臨分裂，是否要徹底與尹錫悅切割有不同聲音。

國民力量黨代表張東赫今天出席首爾外媒協會活動時表示，「我們黨在經歷緊急戒嚴與彈劾過程中，不可避免地經歷了分裂與衝突。」他指出，如果從國會議員席次來看的話，其實本來可以阻止彈劾案，「並非因為任何外部因素，最終都是因為我們內部分裂，才導致了彈劾發生。」

張東赫強調，當時在戒嚴時，他是參與解除戒嚴表決的18名國民力量議員之一、是對解除戒嚴投下贊成票的人。不過張東赫認為，彈劾並不是解決戒嚴風波的唯一方法，黨內也曾針對漸進式下台討論過，「但因為我們內部分裂，最終是我們自己、國民力量敞開了彈劾的大門。」

張東赫指出，在彈劾過後沒多久的現階段，黨內所經歷的衝突或許是無法避免的。因此他說：「為了讓這些衝突在一定程度上得到癒合，我們必須在黨內確立原則，集中精力與現在的執政黨共同民主黨抗衡，當勝利經驗不斷累積時就能克服分裂局面。」

張東赫也強調，「當這一切展現給國民看時，我相信這將成為我們保守派重新贏得國民信任的契機。」

對於6月3日的地方選舉，部分「親尹」候選人得到黨內提名引發爭議。張東赫表示，「很多人都是在尹錫悅政府中一起努力奮鬥過的，如果因為這種非常主觀且模糊的表述，就認為不應該給予提名的話，那在這次地方選舉中可能會幾乎找不到可提名的人。」

尹錫悅

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