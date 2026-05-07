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電子傳輸暫免關稅延長破局 美等19國簽複邊協議

中央社日內瓦7日綜合外電報導
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世界貿易組織（WTO）「電子傳輸暫免關稅」多邊協議，因巴西堅決反對宣告破局。(路...
世界貿易組織（WTO）「電子傳輸暫免關稅」多邊協議，因巴西堅決反對宣告破局。(路透)

世界貿易組織「電子傳輸暫免關稅」多邊協議，因巴西堅決反對宣告破局。今天1份文件顯示，美國與包括日、韓、星在內的10多國自簽複邊協議，承諾不對電子商務課徵關稅。

路透報導，今天於日內瓦結束的世界貿易組織（WTO）談判中，巴西堅持反對將上述協議延長4年。但WTO發言人表示，先前反對的土耳其已撤回其立場。

今年3月，WTO部長級會議在喀麥隆首都雅恩德（Yaounde）召開，「電子傳輸暫免關稅」協議未能在會中通過延長。商業團體表示，此結果令外界嚴重質疑WTO制定全球貿易規則的能力。

「電子傳輸暫免關稅」協議最早於1998年通過，此後定期延長，它禁止對跨境電子商務課徵關稅，適用範圍涵蓋串流影音以及軟體下載等。

擁有大型數位經濟體的WTO會員，包括美國、歐盟、加拿大及日本，主張「電子傳輸暫免關稅」可為全球數位貿易提供可預測性，並希望能永久免除。

美國、日本、南韓、新加坡、澳洲、挪威及阿根廷等19國，今天宣布這項由成員自行達成的協議，同意電子傳輸不課關稅，期限則無指定。

最終文本確認，各國自簽的協議將於5月8日生效，同時也對原先「電子傳輸暫免關稅」多邊協議的失效，表達遺憾。

文件表示：「儘管如此，在暫免關稅多邊協議尚未生效前，成員仍竭盡所能，為企業和消費者提供一定程度的可預測性與確定性。」

這份日期註明為5月7日的文件，也邀請其他成員加入。

英國科技貿易協會（techUK）國際政策與策略主管錫奧弗（Sabina Ciofu）表示，由19個會員達成的這項協議雖指出未來走向，但未能確保原先的多邊協議，也令人憂心。

國際商會（ICC）秘書長丹頓（John Denton）表示，這項協議雖是權宜之計，但全球商定的「暫免關稅」協議失效，在企業亟需確定性而非權宜之計時，無疑是一個令人擔憂的訊號。

丹頓表示：「任何人都不應認為這項協議足以取代WTO內的明確協議。」各國政府應將它視為恢復多邊協議的橋梁。

美國駐WTO大使巴倫（Joseph Barloon）在總理事會（General Council）告訴各國代表，美國推出這項複邊協議，是為提供更多可確定性與可預期性。

巴倫告訴各代表：「美國對改革與電子商務的努力，並不代表關上多邊參與大門。然而，若要坐等166個成員國，對那些旨在回應利害關係人需求的『常識性方案』達成共識，美國也不接受。」

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