我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

401(k) 陷阱 高儲蓄退休族如何避免意外社安稅

教宗想把地址改到梵蒂岡 客服以為詐騙掛斷他電話

日本熊害疑再起 2名長者陳屍山區且有外傷

中央社東京7日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為日本東北部秋田縣秋田市的千秋公園，因出現熊的蹤跡而限制入內，園內豎立了警告標...
圖為日本東北部秋田縣秋田市的千秋公園，因出現熊的蹤跡而限制入內，園內豎立了警告標誌。（歐新社）

日本山形縣與岩手縣最近分別有民眾陳屍山區，警方今天表示，正在朝被熊攻擊致死的方向辦案。另外，山形縣一名老翁今天在山區採野菜時遇到熊襲後受傷，所幸沒有生命危險。

山形電視台（YTS）報導，山形縣今天上午發生縣內今年度首起人被熊襲擊的案例。

當地警方與朝日町公所說明，白鷹町一名7旬老翁今晨在朝日町大船木地區的山區採集山菜期間，被熊攻擊，造成他頭部與臉部受傷，他遇襲後已就醫接受治療，所幸沒有生命危險。

這名老翁當時與另一人結伴去山區採野菜，事發之後由同行的友人報警，並把他送往醫院。

山形縣也發生一件民眾疑似被熊攻擊致死的案例。

共同社報導，山形縣的酒田警察署指出，當地一名78歲老翁本月3日上午為了採集野菜前往山區。他當天下午未返家之後，就下落不明。家屬也因此報警處理。

警方等單位接著在本月5日上午在山林內發現一具遺體，而遺體頭部與手臂出現外傷。當時，有一頭熊從遺體附近的草叢現身，同行的獵友會成員就開槍射殺這頭熊。

酒田警察署今天指出，初判這具遺體可能是這名失蹤老翁，正在釐清遺體身分，以及調查熊與遺體的關聯性。

除了山形縣，岩手縣也發生類似案例。岩手縣警方表示，今天在八幡平市的山區找到一具女性遺體，而遺體臉部與頭部出現被動物抓傷的痕跡，初判可能被熊攻擊。

當地警方昨天起，開始搜索一名6旬老嫗，她日前為了採山菜而外出，但是下落不明。

日本

上一則

巴西宣布對中國公民免簽 可停留30天

下一則

世衛：與美國、阿根廷合作應對郵輪漢他病毒疫情

延伸閱讀

日本熊害再起 岩手警察遇襲受傷、附近山溝發現遺體

日本熊害再起 岩手警察遇襲受傷、附近山溝發現遺體
旭山動物園疑見部分人體 日警聲請逮捕令

旭山動物園疑見部分人體 日警聲請逮捕令
8旬翁住小姨子房...不滿她賣房移民 竟縱火砍人搶救護車

8旬翁住小姨子房...不滿她賣房移民 竟縱火砍人搶救護車
動物園焚化爐燒妻遺體 日飼育員認毀屍 過去受訪被挖出

動物園焚化爐燒妻遺體 日飼育員認毀屍 過去受訪被挖出

熱門新聞

多艘船隻4月27日在荷莫茲海峽。(路透)

伊朗鬆口「主動減產石油」 影響30%油藏 專家：華府低估一件事

2026-05-02 22:29
英國女子叫不醒兒子，決定報警請醫護人員到場協助。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Emma Filer）

英國媽媽覺得不對勁 出門前多看一眼救了18歲兒

2026-05-01 22:10
與俄羅斯鋼鐵大亨摩達雪夫有密切關聯的超級遊艇「北方號」2022年現身中國香港。(路透)

5億豪華遊艇成功闖過荷莫茲海峽 幕後船主來頭不小

2026-04-28 03:15
一名漢他病毒肺症候群患者的肝組織顯微鏡影像研究。示意圖，非文中當事人。(路透資料照)

大西洋郵輪爆致命傳染病 3死1命危 1例證實為漢他病毒

2026-05-03 16:52
瑞士格林德瓦山區近日發生一起令人看傻眼的插曲，一對登山情侶在攻頂後，疑似以為四下無人，竟在山頂露台上「脫掉束縛」瘋狂激戰。非新聞事件圖。 (路透)

情侶忘情激戰10分鐘 即時影像拍下慘變「全球直播」

2026-04-22 19:58
南韓前第一夫人金建希。（路透）

判南韓前第一夫人金建希入獄4年 主審法官死在法院

2026-05-05 21:17

超人氣

更多 >
有這幾款iPhone 每台最高將獲賠95元

有這幾款iPhone 每台最高將獲賠95元
世足賽轉播開天價 3億美元打對折仍為印度17倍 央視峻拒

世足賽轉播開天價 3億美元打對折仍為印度17倍 央視峻拒
落馬近兩年…中國前國防部長魏鳳和、李尚福受賄行賄 2人被判死緩

落馬近兩年…中國前國防部長魏鳳和、李尚福受賄行賄 2人被判死緩
幫打包、麻將聲、廁所裡的床…華人餐館小孩 從餐廳看見世界

幫打包、麻將聲、廁所裡的床…華人餐館小孩 從餐廳看見世界
47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來

47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來