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「蘇菲長頸鹿」法國人童年回憶 遭揭露中國製造

中央社記者曾依璇巴黎7日專電
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法國知名幼兒玩具「蘇菲長頸鹿」（Sophie la girafe）。Image ...
法國知名幼兒玩具「蘇菲長頸鹿」（Sophie la girafe）。Image by Ulicol Chen from Pixabay

法國知名幼兒玩具「蘇菲長頸鹿」（Sophie la girafe）長期被視為「法國製造」的象徵，是家喻戶曉的明星商品，但近日遭媒體披露實際上大量在中國製造。

蘇菲長頸鹿65年來一直是極具代表性的幼兒玩具，一代又一代的法國人小時候都曾擁有一隻，在台灣等許多國家也可以買到。

法國媒體Mediapart日前報導，蘇菲長頸鹿本應在上薩瓦省（Haute-Savoie）生產，但如今大量產自中國。

Mediapart記者傑其耶-札克（Pierre Jequier-Zalc）在一支影片中說，生產蘇菲長頸鹿的上薩瓦省工廠是傳統製程，為了擴大生產，必須提高產能、降低成本，而在中國，「生產一隻蘇菲比在法國便宜4到5倍」。

Mediapart引用文件提到，「蘇菲」的產線至少從2013年起外移；而上薩瓦省的工廠仍在運作，目前被當作「櫥窗」，從中國送來的「蘇菲」在這裡包裝，再運到全世界。

法國新聞台（franceinfo）跟進報導，一些顧客對此消息感到失望，包裝外盒含糊寫著「誕生於巴黎」，品名也是法語，但打開盒子可以看到產品序號是33開頭，意味著產自中國；如果是法國製造，應該是30開頭。

根據報導，品牌母公司Vulli總經理提利翁（Alain Thirion）坦承，裸裝長頸鹿在中國生產，但所有長頸鹿都是逐一在法國製造完成及管控。

蘇菲長頸鹿每年產量約70萬隻，法國競爭、消費和反詐騙總局（DGCCRF）已針對欺騙性商業行為展開調查。

上薩瓦省居民斯特凡（Stéphane）說：「我不覺得意外，我們都知道那家工廠，裡面很小，已經沒什麼東西，我本來還想他們怎麼有辦法在法國這裡製造旗下所有銷售的產品。」

上薩瓦省第一選區選出的國民議會議員里歐同（Véronique Riotton）曾於2021年前往Vulli工廠參觀橡膠加工和製造工作坊。她表示，她也是透過Mediapart的調查報導才知道此事，「大家都曾有過一隻蘇菲長頸鹿，這是一款標誌性產品，所以得知這個消息當然失望」。

她還說：「我會密切關注競爭、消費和反詐騙總局的報告，在『法國製造』領域，我們期待本土企業樹立榜樣。」

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