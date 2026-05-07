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世衛稱郵輪漢他疫情已5例確診 但對公眾風險很低

英國客下船後自主隔離 世衛：漢他病毒不是新冠亦非流感

編譯曾子榛／即時報導
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荷蘭Radboudumc醫院收治了一名來自「洪迪亞斯號」（Hondius）郵輪、...
荷蘭Radboudumc醫院收治了一名來自「洪迪亞斯號」（Hondius）郵輪、疑似感染漢他病毒的病患。（歐新社）

BBC報導，英國衛生安全局發布最新消息，表示4月24日有七名英國籍旅客自爆發漢他病毒疫情的洪迪亞斯號下船，其中兩人已返回英國進行自主隔離，其餘人員尚未入境。已知有四人仍留在聖赫勒拿島，英方正與當地衛生官員保持聯繫，針對接觸者管理提供建議。

該局說，目前仍在追蹤第七人行蹤。

世衛組織7日在瑞士日內瓦舉行記者會，世衛流行病學家范科霍芙要求仍在洪迪亞斯號上所有人員「皆應配戴口罩」。她也補充，所有與疑似病例有接觸或負責照護的人員，皆應「穿戴等級更高的個人防護裝」。

范科霍芙說，病例數可能增加，表示追蹤接觸者確實有效。她表示這次引發疫情的安地斯病毒株雖然會人與人，但只會透過密切接觸傳播。她同時說，漢他病毒不是新冠也不是流感，傳播途徑大不相同。

她說：「我想強調，本次爆發在船上的病毒疫情，不是六年前的新冠病毒，更非另一場新冠疫情開端。」

她表示，漢他病毒是透過「近距離親密接觸」感染，與新冠病毒不同，目前在船上採取的措施皆屬「預防性」，防止疫情進一步擴散。

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