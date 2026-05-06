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參演美菲肩並肩軍演…日自衛隊發射反艦飛彈 中外交回應

記者陳宥菘／即時報導
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日本的88式岸置反艦飛彈6日首次在美菲「肩並肩」軍演中發射，日本防衛大臣小泉進次...
日本的88式岸置反艦飛彈6日首次在美菲「肩並肩」軍演中發射，日本防衛大臣小泉進次郎在菲律賓國防部長鐵歐多洛陪同下，到場見證。（圖／取自小泉進次郎X）

日本近日首次以正式成員身份參加美菲在南海的「肩並肩」聯合軍演，並於6日發射88式岸置反艦飛彈，陸媒指，這是二戰後日本首次在境外發射進攻型導彈。中國外交部回應稱，日本不斷突破專守防衛，新型軍國主義成勢為患，威脅地區和平。

中國官媒CCTV國際時訊6日報導，日本的88式岸置反艦飛彈6日首次在美菲「肩並肩」軍演中發射，這是戰後日本首次在境外發射進攻型導彈。日本防衛大臣小泉進次郎在菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）陪同下，到場見證。

對此，中國外交部發言人林劍同日在例行記者會上表示，日本曾對包括菲律賓在內的東南亞國家侵略和殖民統治，曾經的侵略者反而打著所謂安全合作的幌子向海外派遣軍事力量。這一動向再次說明，日本的右翼勢力正在推動日本加速「再軍事化」進程，不斷突破專守防衛。

林劍稱，日本新型軍國主義成勢為患，威脅地區和平。我們敦促日方深刻反省軍國主義侵略歷史，在軍事安全領域謹言慎行。

美菲於4月20日啟動年度「肩並肩」大規模聯合軍事演習，日本、澳洲、加拿大、法國及紐西蘭也派兵參加，規模逾1.7萬人，為期19天，至5月8日結束，演習地點包括呂宋島北部海域與巴士海峽。日本首次以正式成員身分參加美菲「肩並肩」聯合軍演，派出約1,400人，出動伊勢號直升機護衛艦、雷號驅逐艦、88式地對艦導彈、C-130型運輸機等武器裝備。

日本首相高市早苗去年11月在國會答詢時稱，台灣周邊情勢升高時可能構成日本「存亡危機事態」，導致中日關係惡化。中方直指日本企圖復活軍國主義。

日本 小泉進次郎

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